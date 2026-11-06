Mía Piñeiro de Chapeaux: quién es su abuelo músico y cuál es su vínculo con Astor Piazzolla

La llegada de Mía Piñeiro a Chapeaux, la nueva banda femenina surgida de Popstars, puso el foco en su historia artística y familiar. Con apenas 18 años, la joven comienza una etapa importante en su carrera musical, aunque su relación con ese universo viene desde mucho antes: creció en una familia de músicos y tiene como abuelo a una figura que compartió escenario y trayectoria con uno de los grandes referentes del tango argentino.

Chapeaux

Se trata de Fernando Suárez Paz, reconocido violinista que formó parte durante años del entorno musical de Astor Piazzolla. Su nombre está ligado a una etapa fundamental de la obra del compositor y representa una parte importante del legado artístico que acompaña a la joven integrante de Chapeaux.

Quién fue Fernando Suárez Paz, el abuelo de Mía Piñeiro

Fernando Suárez Paz, el abuelo de Mía Piñeiro, nació el 1 de enero de 1941 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Comenzó a estudiar violín cuando tenía apenas cinco años, después de que su padre le regalara el instrumento. Con el paso del tiempo, construyó una extensa carrera que lo llevó a integrar algunas de las principales formaciones musicales del país. En sus primeros años se desempeñó en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio del Estado, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Fernando Suárez Paz, el abuelo de Mía Piñeiro

Su recorrido también incluyó participaciones junto a importantes figuras del tango, como Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Mariano Mores y Atilio Stampone. En 1973 fue uno de los fundadores del Sexteto Mayor, una formación que tuvo un lugar destacado en la difusión del género. Suárez Paz se convirtió así en uno de los violinistas reconocidos de su generación, con una trayectoria que trascendió las fronteras argentinas.

Su vínculo con Astor Piazzolla y una etapa fundamental del tango

Uno de los capítulos más importantes de la carrera del abuelo de Mía Piñeiro comenzó en 1978, cuando Astor Piazzolla lo convocó para integrar el Quinteto Nuevo Tango. La formación reunió a músicos que acompañaron al compositor durante una etapa de intensa actividad artística y presentaciones internacionales. Suárez Paz permaneció en el grupo hasta 1988, año en que se disolvió, y durante ese período participó en la grabación de numerosos trabajos junto al bandoneonista.

Astor Piazzolla

La relación entre ambos también dejó una marca en el repertorio de Piazzolla. El violinista continuó difundiendo su obra después de aquella etapa y encabezó formaciones dedicadas a interpretar sus composiciones. Su trayectoria quedó estrechamente ligada a la renovación del tango que impulsó el compositor, con quien compartió escenarios y grabaciones durante una década.

La herencia musical que Mía Piñeiro lleva a Chapeaux

La vocación artística también forma parte de la historia de la familia de Mía Piñeiro. Su mamá es la cantante Ce Suárez Paz, quien desarrolló su carrera musical y mantiene un vínculo cercano con Pilar. Además, tiene una escuela de comedia musical que funciona desde 2004 y fue allí donde su hija comenzó a formarse desde muy pequeña.

Ce Suárez Paz

La propia joven habló sobre la influencia de su entorno familiar durante su paso por Popstars: "Tengo un legado familiar, con abuela y mamá cantante, por lo que crecí con música y ella siempre formó parte de mí. Eso se lo debo a ellos", expresó ante las cámaras de Telefe. Una historia que conecta distintas generaciones a través del arte y que ahora encuentra un nuevo capítulo con su incorporación a Chapeaux, junto a Juana Distéfano, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner. La banda tiene previsto realizar su primer show oficial el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena.