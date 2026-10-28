Entramos a la casa de Popstars: comprada en 2022 para ser restaurada, con materiales traídos de Europa y diseño Belle Époque

El regreso de Popstars: Tu sueño puede hacerse realidad a la televisión en 2026 trajo una nueva oportunidad para jóvenes que sueñan con dedicarse a la música. Con Nicolás Vázquez como conductor, el reality de Telefe busca formar a Chapeaux, la banda pop femenina que surgirá en esta nueva edición. El jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, tiene la tarea de evaluar el desempeño de las participantes durante su formación artística.

Así es la casa de Popstars

En ese proceso, la convivencia y la preparación ocupan un lugar central. La casa donde se desarrolla esta etapa reúne distintos ambientes y una historia arquitectónica que se remonta a la Belle Époque. Adquirida en 2022 para su restauración, la propiedad conserva elementos originales que permiten conocer su identidad y descubrir los detalles que la distinguen. A través de la página web de Casa Villa Julia se pudieron apreciar algunas de los rincones más exclusivos de la propiedad.

Así es la casa de Popstars

La propiedad que hoy forma parte del universo de Popstars fue adquirida en 2022 con el propósito de restaurarla y preservar su arquitectura original, tanto en la fachada como en los interiores. Para llevar adelante el proyecto, un equipo de profesionales trabajó en la recuperación de sus características históricas, con la premisa de incorporar confort sin perder los rasgos que definen su estilo.

Popstars se está llevando a cabo en Casa Villa Julia

Entre los elementos que se conservan se encuentran los pisos de roble de Eslavonia, los mosaicos, las molduras, los azulejos esmaltados y la herrería. A estos detalles se suman dos vitrales que forman parte de la identidad de la casa. Los materiales utilizados, algunos traídos de Europa, contribuyen a mantener el carácter de una construcción que atravesó un proceso de restauración orientado a recuperar su esplendor original.

Las suites que forman parte de la nueva edición de Popstars

En la casa de Popstars, las habitaciones también reflejan la combinación entre historia y renovación. Las suites Camelia, Pasionaria e Iris mantienen elementos originales, como los pisos de roble, los mosaicos, los azulejos y las bañeras. Sus ambientes conservan una estética histórica que se vincula con el pasado de la propiedad, cuando estos espacios estaban destinados a las habitaciones familiares de sus antiguos propietarios.

Las suites que forman parte de la nueva edición de Popstars

Camelia y Pasionaria se destacan, además, por su acceso a la terraza principal, ubicada sobre la calle Paseo Victorica y con vista al río Luján. Ambas suites pueden integrarse entre sí, mientras que Camelia tiene capacidad para dos huéspedes y Pasionaria para tres. Iris, por su parte, puede alojar a dos personas. La suite Glicinas presenta una propuesta diferente: fue renovada con un estilo contemporáneo, cuenta con jacuzzi y tiene acceso a una terraza. Su capacidad es de dos huéspedes.

Los espacios comunes y los salones de Casa Villa Julia

Los ambientes compartidos de la propiedad donde se está llevando a cabo Popstars reúnen distintas propuestas. El espacio Ceibo funciona como salón comedor y cuenta con una gran mesa circular de mármol y madera, con capacidad para 14 comensales. Lapacho, en tanto, es un salón amplio y luminoso, con pisos de roble de Eslavonia y mármol. Sus livings, intervenidos con mobiliario contemporáneo, están rodeados de ventanales que se abren hacia la galería y permiten una conexión directa con el jardín.

Los espacios comunes y los salones de Casa Villa Julia

Otro de los espacios destacados es Álamo, al que se accede a través de una escalinata de cinco escalones de mármol. Allí se encuentran el piano, una imponente escalera y la barra. La propiedad también cuenta con el salón Sauce, un ambiente climatizado y luminoso con capacidad para 50 personas, pensado para convenciones, capacitaciones, muestras, presentaciones y actividades de formación. Así, Popstars combina la búsqueda de nuevos talentos con un escenario que conserva su historia y sus características arquitectónicas.