Mica Tinelli rompió el silencio sobre el conflicto entre su papá y su hermana: "Lo que hacen con él es una falta de respeto"

Mica Tinelli rompió el silencio sobre el conflicto entre su papá y su hermana, Juana. Tras ser abordada por las cámaras de televisión, la empresaria habló con Yanina Latorre, defendió al conductor y fue tajante sobre el mal momento familiar que está atravesando: "Lo que hacen con él es una falta de respeto".

Fiel a su perfil bajo, la influencer sorprendió al referirse públicamente al tema frente a las cámaras. Esta vez decidió intervenir para defender a su padre, en medio de las versiones que apuntan a una fuerte distancia con su hermana Juana. Al ser consultada por Yanina Latorre sobre si se empezó a enojar con todo lo que se dijo de su papá, Micaela fue tajante: "Me parece una falta de respeto y un hostigamiento que no me parece justo para nadie".

Consultada sobre cómo está la relación con la menor de las hermanas Tinelli, la diseñadora prefirió mantener la prudencia y dijo: “Ella está bien. Estamos tratando de estar bien entre todos en la familia".

Con sus declaraciones, Mica Tinelli buscó bajarle el tono al escándalo mediático y mostrar una imagen de unión familiar. Aunque evitó profundizar en los motivos del conflicto, su mensaje fue claro: apoyar a su padre y pedir respeto en un momento sensible para todos los integrantes del clan.