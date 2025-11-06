La exclusiva casa donde se alojará la China Suárez en su vuelta a la Argentina y tras vender sus propiedades

La semana próxima, Eugenia “China” Suárez regresa a Argentina, luego de haber estado más de cuarenta días en Estambul, Turquía. El viaje está programado para el próximo 11 de noviembre y haría su arribo junto a sus hijos. Ante una ola de especulaciones acerca de su estadía en el país, se supo que no solo viene a entregarle a Amancio y a Magnolia a Benjamín Vicuña, sino que, además, viene al estreno de su nueva producción audiovisual. En este marco, comenzaron las especulaciones acerca de dónde va a vivir tras la veta de su casa estilo oriental en Pilar.

El paradero de la China Suárez al regresar al país

Uno de los interrogantes que mantiene en vilo a la prensa local es dónde se va a alojar la China Suárez cuando se quede unos días en Argentina. Una de las teorías que se elaboró en Mañanas Argentinas (eltrece) fue de que podía desembarcar en la denominada Casa de los Sueños de Wanda, una propiedad que compró Mauro Icardi en Nordelta a fines del año pasado.

“La China va a dejar sus maletas y va a dormir sola, extrañando a Mauro Icardi, que está jugando en el Galatasaray, en su casa de San Jorge que compró a medias -porque dicen que se la regaló Mauro Icardi y no-, puso plata ella”, afirmaron desde el ciclo matutino.

Esta propiedad se encuentra dentro de un complejo habitacional situado en Los Polvorines donde se encuentra otra locación donde ella alquilaba con Benjamín Vicuña. “Kilómetro 37”, afirmaron en la mesa de debate. Además, los analistas de espectáculos aseguraron que todas estas lujosas casas se encuentran en zona de country y de barrios cerrados de zona norte del Gran Buenos Aires. Por su parte, se estima que visitaría La Casa de los Sueños a modo de ir a inspeccionar que esté todo en orden, mientras que su casa ubicada en Chacras de Murray, Pilar, con estilo oriental, fue vendida a fines del año pasado.

La China Suárez prepara su regreso al país

En medio del estreno de la serie La Hija del Fuego, antes conocida como Bastarda, la China Suárez se prepara para enfrentar no sólo al padre de sus hijos más chicos, sino también para ser el blanco de atención de la prensa. Su imagen pública y sus publicaciones periódicas en redes generaron una ola de reacciones controversiales con su imagen. Sin embargo, se supo que no brindará declaraciones a los paparazzis, aunque sí formarán parte de la rueda de prensa junto al director del film y los productores.

El inminente regreso de la China Suárez a suelo argentino marca un momento de alta expectativa mediática. Por lo pronto, la dramaturga disfruta de su presente profesional y amoroso en compañía de sus tres hijos y de su actual pareja, de quien no se separa ni a sol ni a sombra. En esta oportunidad, por obligaciones de ambos, deberán mantener una distancia física, aunque sus corazones seguirán ligados al profundo amor que se juran en redes sociales.

