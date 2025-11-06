El desgarrador pedido de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli con palito de Cande Tinelli incluido: “Te lo suplico”

La denuncia de Juana Tinelli desató una ola de controversias mediáticas que generó un impensado enfrentamiento familiar. Entre ellas: la presunta rivalidad entre Cande Tinelli y Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli fue lapidaria con la hija menor del conductor. “Yo no le creo a Juanita (Tinelli) que lo que ella dice sea cierto. Lo inventó para llamar la atención del padre”, lanzó en intrusos el lunes 3 de noviembre.

Ante la creciente bola de nieve que envuelve a su clan, la mujer realizó un desgarrador pedido al padre de las modelos. Como era de esperarse, la exesposa de Coti Sorokin se pronunció al respecto.

Soledad Aquino | Twitter

Soledad Aquino le suplica a Marcelo Tinelli por sus hijas

Este jueves 6 de noviembre se volvió a abrir un capítulo más de la sorpresiva trama policial y mediática que envuelve a la familia de Marcelo Tinelli. Guardias periodísticas, descargos en redes sociales y hasta reclamos en programas televisivos fueron vistos durante la grilla de programación de estos últimos días. Hoy se cumple una semana exacta en la que Juana Tinelli ha decidido hablar y contar su verdad a la justicia. Decisión que generó que la misma Soledad Aquino haya tomado cartas en el asunto, arremetiendo contra la joven.

Al ver que sus hijas Cande y Mica Tinelli son blanco de dura críticas por parte de los analistas televisivos, la matriarca tomó cartas en el asunto nuevamente y realizó un desgarrador posteo en su cuenta personal de Instagram. Para ello, dividió el mensaje en dos partes: por un lado, utilizó una fotografía súper vintage del histórico presentador de Showmatch donde estaba junto a ella y las herederas que tienen en común junto a la frase: “Te adoro Marce. Salí ya de toda esta locura mediática. Te lo suplico”.

No conforme con esta súplica, escribió junto a la vieja postal familiar: “Creo Marce querido que esto tiene tener un fin. Te conozco hace 40 años. Toda una vida. Deseo que disfrutes”, empezó escribiendo la primera esposa del presentador. Sin embargo, luego de tirarle flores, le lanzó una dura advertencia: “ Sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”.

Soledad Aquino, Marcelo Tinelli y sus hijas | Instagram

La reacción de Cande Tinelli al posteo de su mamá, Soledad Aquino

Como era de esperarse, de inmediato las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes y reacciones al posteo de Soledad Aquino. Una de ellas fue Cande Tinelli que, fiel a su estilo directo y confrontativo, exclamó con sumo orgullo: “La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única mamá”.

Para quienes van más allá de lo discursivo, estas palabras se podrían interpretar como un dardo envenenado para Guillermina Valdés y Paula Robles, con las cuales Marcelo Tinelli también formó pareja y tuvo hijos. Entre acusaciones cruzadas, lo cierto es que Aquino rompió su bajo perfil para plantarse contra todos los que quieren destrozar la estabilidad emocional de las jóvenes empresarias.

Respuesta de Cande Tinelli | Instagram

De esta manera, una vez más, parece ser que las internas familiares en el clan Tinelli están más ásperas que nunca, con declaraciones cruzadas y pedidos de súplicas. No obstante, pese a que Micaela y Candelaria ya están grandes y tienen sus vidas realizadas, Soledad Aquino demostró, una vez más, que está dispuesta a pelear a capa y espada por salvaguardar el apellido Tinelli y dejarlo bien en lo alto, cueste lo que cueste.

NB