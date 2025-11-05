Confirman el motivo por el que se pelearon Cande y Juana Tinelli: “Se dio en un momento económico que no es el mejor"

Cande y Juana Tinelli atraviesan un momento particular que generó comentarios en distintos ámbitos. Confirmaron el motivo por el que se pelearon, y todo se habría dado en un contexto económico que no es el mejor. Lo que se conoció recientemente permite entender cómo surgió la distancia entre ambas hermanas.

Se conoció el motivo que llevó al distanciamiento entre Cande y Juana Tinelli

Cande y Juana Tinelli fueron protagonistas de una situación que despertó interés en el entorno mediático. Confirman el motivo por el que se pelearon, y la información apunta a un hecho puntual que se dio en medio de una etapa económica compleja. El detalle que se reveló permite reconstruir el origen de la disputa familiar.

Cande Tinelli

En las últimas horas, se conocieron detalles sobre el motivo que habría generado la pelea entre las hijas de Marcelo Tinelli. La información la brindó Santiago Sposato en el programa A la Tarde (América), donde explicó cómo se originó el conflicto. “El motivo tiene que ver con un animal, más precisamente con un caballo”, aseguró.

Según reveló el periodista, Cande Tinelli tenía una yegua llamada Brigitte, que falleció el año pasado. “Hasta ahí, todo bien entre las hermanas”, agregó. Sin embargo, lo que vino después generó la molestia de Juana Tinelli. “Marcelo le compró a Cande otro caballo, que cuesta alrededor de 50.000 dólares”, explicó.

Cande Tinelli

Esta decisión se dio “en un momento económico que no es el mejor”, lo que habría generado malestar en Juana. “Ella se sintió un poco celosa”, afirmó Santiago Sposato, y agregó que la modelo de 22 años consideró que su hermana era “la preferida”. Además, mencionó que la menor de las hermanas “no entendió por qué, en medio de una situación financiera compleja, su papá decidió hacer una inversión tan grande para Cande”.

Aseguran que se suspendió la grabación del reality de los Tinelli

El reality de Los Tinelli que se graba para Disney+ fue suspendido temporalmente por motivos de producción. Según reveló Daniel Fava en A la Tarde (América), el equipo tuvo que modificar el libreto original del final, que estaba previsto grabarse en Uruguay. La decisión se tomó luego de que Juanita Tinelli confirmara que no iría al viaje.

Candelaria y Juana Tinelli

La producción había diseñado una escena final que incluía a todos los integrantes del clan, con una dinámica que cerraba el ciclo del programa. Al no contar con la presencia de alguno de los protagonistas, el guion fue descartado y se trabajó en una nueva versión. Esta reescritura generó malestar entre los responsables del proyecto, que ya venían ajustando tiempos y recursos.

A la modificación del libreto se sumó una nueva complicación cuando Marcelo Tinelli decidió extender su estadía en Uruguay, lo que alteró el plan de grabación en Argentina. El equipo tenía previsto finalizar las tomas el 6 de noviembre, pero el cambio de planes obligó a suspender momentáneamente la producción.

Juana Tinelli

