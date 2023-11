Mica Viciconte se mostró molesta por los dichos de que estarían pasando un mal momento económico junto a su pareja Fabián Cubero. La panelista está vendiendo algunos electrodomésticos y muebles por que se va a mudar a una nueva casa junto a su pareja, su hijo Luca Cubero e Indiana Cubero, la hija mayor del exfutbolista y Nicole Nuemann.

La guardavidas aprovechó sus historias de Instagram para desmentir que estaba pasando un mal momento económico y se mostró enojada y hasta incluso que inventaban cosas.

Mica Viciconte salió a desmentir que tiene problemas económicos

Desde sus historias de Instagram, Mica Viciconte dejó un descargo: "Papelón y poco serio subir una nota así. Decir que yo estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes", comenzó diciendo la panelista de "Ariel en su Salsa".

Luego, explicó por que estaba vendiendo algunos de los premios que tuvo de Masterchef. "Tengo un solo trofeo, eso no lo puedo vender, no lo vendería y aparte cuanto me podrían dar por eso. La cuestión es que e voy a mudar dentro de poco y hay muchos muebles que no entran y no van más", aclaró Viciconte.

La pareja de Fabián Cubero agregó: "La realidad es que no tengo un crisis económica, no me puedo quejar. Tampoco me sobra el dinero, la realidad es que no", aclaró Mica Viciconte. Para cerrar soltó: "No inventen".

