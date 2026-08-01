Mica Viciconte se sumó a la tendencia de los cuadros XL y mostró la nueva decoración de su comedor: “Una idea en una obra”

El diseño de interiores actual transita una profunda transformación donde las paredes recuperan un rol protagónico absoluto mediante piezas monumentales. En este escenario, las galerías con múltiples marcos pequeños ceden su lugar de manera definitiva a obras de gran escala que dominan visualmente las estancias principales de las casas. Las figuras del espectáculo adoptan esta corriente estética para dotar a sus hogares de una marcada dosis de personalidad y estilo contemporáneo. Dentro de esta dinámica, Mica Viciconte sorprendió a sus seguidores al exhibir el flamante cambio decorativo que implementó en su comedor principal.

Mica Viciconte mostró el cuadro que transformó su living.

El imponente cuadro negro de Mica Viciconte

La influencer compartió los detalles de la renovación integral que realizó en su casa junto a su familia, marcando tendencia en las redes sociales. Mediante sus plataformas digitales, la famosa reveló una impactante pieza artística de color negro con texturas en relieve que corona la pared principal de su comedor. Viciconte expresó: "Me llegó el cuadro que lo estuvimos diseñando y pensando para este espacio, porque para mí el cuadro es todo lo que comunica en mi living comedor". Además, agregó sobre el proceso: "Cambiamos las mesas, sillones y me gustaba este tipo de cuadro porque significa mucho para mi".

Mica Viciconte eligió un diseño negro personalizado.

La elección de este formato imponente responde a una búsqueda personal muy clara sobre la función del arte en el ámbito doméstico. Lejos de buscar un impacto pasajero, la figura destaca que cada elemento visual debe comunicar emociones profundas y estructurar con elegancia la atmósfera diaria del hogar. Esta apuesta decorativa demuestra que los espacios cotidianos se elevan con facilidad a la categoría de galerías privadas mediante la selección de piezas de gran formato.

Antonela Roccuzzo, Vero Lozano y Flor Torrente: la fascinación por las obras de gran formato

La fascinación por las dimensiones generosas no es exclusiva de Mica Viciconte ya que otras grandes figuras del medio artístico adoptan esta misma corriente decorativa en sus residencias. Por un lado, Antonela Roccuzzo demuestra su debilidad por los recuerdos más preciados al ubicar una obra colosal dedicada a sus tres hijos en el living de su hogar, destacándose mediante una pieza central en escala de grises con moldura dorada que aporta una carga emotiva única. Por otra parte, la conductora Vero Lozano elige rendir homenaje a su mascota con un cuadro monumental de su perro Copito vestido de época, integrándolo dentro de un exclusivo rincón con chimenea de mármol tallado que recuerda a los antiguos palacios europeos.

Famosas que eligen cuadros XXL: Antonela Roccuzzo, Vero Lozano y Flor Torrente.

En paralelo a estas propuestas, Flor Torrente rediseña su hogar bajo un concepto de sinfonía botánica, apostando recientemente a una obra XXL para integrar de manera armónica con su pared verde mediante tonos naturales y rincones con plantas que generan una atmósfera visual muy particular y sofisticada.

La incorporación de estos diseños monumentales permite personalizar cada rincón del hogar, transformando las paredes en auténticas superficies de expresión artística. Las celebrities confirman que el arte contemporáneo y la vida familiar conviven en perfecta armonía, logrando espacios sofisticados donde Mica Viciconte consolida su impronta moderna con una estética refinada y única.