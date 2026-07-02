En medio de rumores, Fabián Cubero habló de la relación de Mica Viciconte y sus hijas: “En una encrucijada”

A pesar de sus intentos por proteger su intimidad de los medios de comunicación, Mica Viciconte y Fabián Cubero son el centro de noticias y rumores de polémicas por la relación de la familia ensamblada que construyeron. Tras su separación de Nicole Neumann, el futbolista mantuvo una muy unida relación con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, y logró que convivieran en vacaciones y algunos meses con su pareja. Sin embargo, en los últimos meses, se volvió a poner en foco de atención un supuesto distanciamiento que habría entre las mujeres de Cubero. Es por eso que fue él mismo quien admitió cómo es la relación entre Mica Viciconte y sus hijas.

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Fabián Cubero reveló la verdadera relación entre Mica Viciconte y sus hijas con Nicole Neumann

Sienna, Allegra e Indiana Cubero crecieron durante la dura separación de sus padres, Nicole Neumann y Fabián Cubero, y cuando ellos crearon nuevas familias con sus parejas actuales: Manu Urcera y Mica Viciconte. Es por eso que, para los medios de comunicación, un índice de cómo funciona la familia ensamblada es la muestras de cariño que se ven en las redes sociales. A pesar de sus intentos por mantener un bajo perfil, el nombre de Cubero y Viciconte termina estando siempre en guerra contra el de Neumann, sobre todo cuando se tratan de eventos especiales o situaciones personales de sus hijas.

Muchos usuarios comenzaron a asegurar que había un mal vínculo entre Mica y las adolescentes, y que este era el problema principal por el cual se generaban las situaciones. Cansados de los dichos, la pareja de deportistas decidieron sincerarse con Pampita, en su entrevista para Infobae. Ante la consulta de los momentos más difíciles para ellos, surgió la problemática de ser una familia ensamblada. “Lo que más disfruto es cuando hay un buen vínculo de mis hijas con ella. Eso es lo que más tranquilidad me da. Si pasa algo y no fluye la relación y los vínculos de mis hijas con ella, me siento como mal”, expresó Cubero.

En la misma línea, explicó que queda entre la espada y la pared en los conflictos de su pareja con sus hijas de Nicole, además de lo exposición mediática que toma cada aspecto de su intimidad. “Me siento como en una encrucijada porque están mis hijas y está ella, y no es que uno lo divida, pero no son sus hijas, ¿entendés? Entonces, a veces estoy ahí como en el medio y es lo que más cuesta. Me gustaría que no nos pregunten más nada de nuestra vida privada…”, sentenció el futbolista. Sin embargo, negó en absoluto una mala relación, pero algunos usuarios apuntaron a que algunos rumores podrían ser ciertos.

Entre supuestas peleas y gestos lejanos: qué pasa entre Mica Viciconte y las hijas de Nicole Neumann

“La familia ensamblada, para mí, fue lo más difícil. Entender, aceptar, cuál era mi rol, cuál era el de él, cuál era el de mi hijo. A mí, eso es lo que más me costó”, expresó Mica Viciconte en esa misma entrevista con Pampita. La realidad es que tanto ella como las hijas de Nicole Neumann siempre fueron centro de atención de los medios de comunicación y punto de diversos rumores. En ocasiones, salieron a aclarar que eran falsos, o compartían postales que demostraban su cercanía. Pero muchos usuarios no coinciden con este gesto, y sacan a relucir algunos de los conflictos.

El pico de mayor tensión ocurrió en marzo, cuando estalló una fuerte disputa por el cumpleaños de 15 de Allegra, cuando Viciconte y Cubero entraron en guerra con Neumann por la doble fiesta de cumpleaños que la modelo organizó. Lo mismo ocurrió cuando, del círculo cercano de Mica, salió la noticia de que la adolescente había estado internada durante un fin de semana, situación que los padres habían querido mantener en secreto. Todo siguió creciendo al no haber recibido un mensaje de felicitaciones en su cumpleaños de parte de Indiana, generando que los rumores sigan avanzando.

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Es por eso, y ante tantos dichos, que Fabián Cubero habló de la relación de Mica Viciconte y sus hijas. En la entrevista, ambos admitieron de que era buena, y que existían cruces clásicos de la convivencia, pero que la familia ensamblada fue un problema para la pareja y que de a poco lo van solucionando y entendiendo con el paso del tiempo.

A.E