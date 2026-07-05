Entramos a la cocina de Mica Viciconte y Fabián Cubero: mármol con vetas, isla XL y madera para un estilo cálido y moderno

Desde que comenzaron su historia de amor en julio de 2018, Mica Viciconte y Fabián Cubero construyeron una sólida familia y un hogar a su medida. Junto a Luca, el hijo que tienen en común, la pareja creó una casa pensada para el disfrute de todos -incluidas las hijas adolescentes del exfutbolista-, con ambientes amplios, funcionales y confortables que reflejan su estilo de vida y se convirtieron en el escenario ideal para compartir momentos en familia. Uno de ellos es su cocina. A través de un tierno video que el dirigente compartió en sus redes mostró en detalle este rincón más transitado de su hogar.

Así es la cocina de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero viven juntos desde 2019, justo antes de que se decretara la pandemia. Desde ese entonces, la pareja diseñó un hogar que responda a sus necesidades diarias, pero en línea con las últimas tendencias en materia de diseño de interiores. Mediante un video que difundió en su cuenta personal de Instagram, el papá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero compartió un tierno video en el que Luca, de cuatro años, fue solito a agarrar budín de banana que había preparado su mamá.

La cocina de Mica Viciconte y Fabián Cubero | Instagram

En los planos, se pudo apreciar una cocina pensada en línea con un estilo moderno, minimalista y muy luminoso. En el mismo, se destaca una paleta de colores neutros y complementarios a su vez, predominando el blanco, el negro y las vetas grises del mármol. El clip inicia con un recorrido rápido donde la cámara tiene como objetivo agarrar al niño infraganti. No obstante, durante ese paso fugaz, se destacó una gran isla XL revestida con una mesada de mármol blanco con pronunciadas vetas grises. Su diseño está compuesto por un amplio cuadrado de líneas rectas, que aporta elegancia y amplitud al ambiente.

Asimismo, el paisaje lo completan las alacenas y los bajomesadas con frentes lisos en un tono blanco mate que aportan continuidad visual. Las alacenas llegan hasta el techo, aprovechando al máximo el espacio de almacenamiento y reforzando la estética contemporánea. Los bajomesadas mantienen el mismo acabado uniforme, sin manijas visibles, lo que genera una imagen prolija y sin texturas que rompan con la visual. En esta línea, las paredes están recubiertas con la misma estética marmolada, logrando una integración armónica con la mesada en forma de "L" y la isla XL.

La cocina de Mica Viciconte y Fabián Cubero | Instagram

Los detalles de la cocina de Mica Viciconte y Fabián Cubero que la hacen

Uno de los detalles más destacados de la cocina de Mica Viciconte y de Fabián Cubero son las aberturas anchas estilo industrial de las ventanas, que enmarca la vista al exterior y genera un contraste llamativo con el resto de la cocina, aportando buena presencia de luz natural durante gran parte del día. Debajo, se ubica una amplia mesada con una bacha de acero inoxidable y una grifería negra de cuello alto, un detalle muy utilizado en las cocinas de estilo moderno.

La iluminación se completa con dos lámparas colgantes de gran tamaño, ubicadas sobre la isla, mientras que los electrodomésticos son todos de acero inoxidable y se integran de manera discreta. En la postal brindada se aprecia una cafetera, una procesadora, un juego de cuchillos, un lavavajillas y una cocina a gas empotrada, todos distribuidos de forma funcional para mantener el orden y la practicidad. Finalmente, el piso de madera aporta un toque cálido y moderno.

De esta manera, Mica Viciconte y Fabián Cubero crearon una cocina en sintonía con las propuestas en deco para aquellos matrimonios que buscan crear espacios elegantes, durables y con un acabado de alta gama. Así, la pareja logró confeccionar un ambiente funcional cargado de diseño y estilo pensado tanto para la comodidad de ellos, como así también para su hijo Luca y sus hermanas adolescentes.