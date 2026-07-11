Mica Viciconte mostró la renovación total de su jardín: "Es exactamente lo que soñé"

Mica Viciconte demuestra en cada posteo en sus redes sociales que es una apasionada de decorar y ambientar cada rincón de su casa. En esta ocasión, la modelo llamó la atención al compartir cómo quedó su jardín tras ser completamente renovado por un equipo especializado en remodelaciones.

Así quedó el nuevo jardín de Mica Viciconte: un espacio cálido y de diseño moderno

Mica Viciconte volvió a abrir las puertas de su casa y esta vez dejó ver uno de los cambios más importantes que realizó en el exterior. A través de su red social, la integrante de Ariel en su salsa (Telefe) compartió el resultado de la renovación completa de su jardín, un proyecto que llevó adelante junto a un equipo de diseñadores de exteriores para transformar el espacio en un ambiente pensado para disfrutar en familia.

Con mucho entusiasmo, la influencer publicó un recorrido por el nuevo sector y expresó su felicidad. "Mi jardín quedó exactamente como lo soñábamos: un espacio cálido, cómodo y pensado para disfrutar de los mejores momentos en familia. Cada rincón invita a compartir, descansar y crear recuerdos inolvidables", escribió en Instagram junto al video que rápidamente cosechó una lluvia de "likes".

Mica Viciconte mostró la renovación total de su jardín

Tal como se puede ver en la publicación, el renovado jardín apuesta por una estética contemporánea y minimalista, donde predominan los tonos oscuros, las líneas rectas y los materiales nobles. Uno de los elementos que más llamó la atención fue un gran fogonero circular de hierro negro con tapa, que además cuenta con un compartimento inferior para almacenar los troncos de leña, convirtiéndose en el gran protagonista del sitio.

Alrededor del fogón, Mica Viciconte incorporó bancos y sillones de estructura metálica en color negro, con un diseño simple y moderno que acompaña la propuesta. El piso fue revestido con pequeñas piedras partidas en tonos naturales. Este recurso aporta textura, requiere poco mantenimiento y refuerza el estilo despojado del espacio.

Mica Viciconte mostró la renovación total de su jardín

Otro detalle destacado es la cercanía con la piscina, protegida por un cerramiento de vidrio transparente que permite mantener la seguridad sin interrumpir la vista del jardín. El lugar se completa con una cuidada vegetación, árboles altos que brindan privacidad y macetas de gran tamaño distribuidas estratégicamente para sumar un toque verde. Sin dudas, la iluminación natural, los materiales resistentes y la combinación de hierro, piedra y madera generan una atmósfera cálida y sofisticada, ideal para reuniones al aire libre durante todo el año.

La reacción de Mica Viciconte al ver su jardín renovado

Según mostró en su cuenta, Mica Viciconte logró esta transformación gracias al trabajo conjunto con un equipo especializado en diseño de exteriores, que logró plasmar el estilo que la pareja buscaba para este sector de la casa. Por esta razón, al ver el resultado, no pudo ocultar su cara de sorpresa y alegría. "Pero quedó mucho mejor de lo que pensaba", se la escucha decir en el clip que compartió con los usuarios.

"Me encanta. Uy acá fogonero y asado. Quedó como el proyecto que diseñaste. Superó mis expectativas y me gusta mucho el diseño", expresó en otra parte mientras recorre su nuevo espacio. Mica Viciconte mostró la renovación total de su jardín y volvió a demostrar su interés por la decoración y el diseño apostando por espacio exterior funcional, moderno y acogedor, pensado para convertirse en el escenario de encuentros familiares.