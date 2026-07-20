Cómo es el living comedor de Mica Viciconte y Fabián Cubero: Lámparas colgantes, sillón XXL y decoración tendencia

Mica Viciconte y Fabián Cubero muestran cómo la organización del hogar puede combinar amplitud y diseño contemporáneo. La disposición que eligió la pareja para colocar cada elemento responde a un concepto práctico, donde los colores neutros y las piezas de gran tamaño se integran en un ambiente pensado para la vida familiar. La elección de materiales resistentes y la incorporación de detalles cálidos completan un entorno que se adapta a las rutinas cotidianas y mantiene una estética moderna.

Lámparas colgantes y decoración tendencia: Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron el living de su casa

Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron al mostrar la nueva decoración del living de su casa, un espacio que refleja tendencias. La elección de materiales y mobiliario se orienta a crear un entorno funcional, adaptado a las rutinas cotidianas y al disfrute compartido. La paleta neutra y la disposición simétrica del mobiliario refuerzan la sensación de equilibrio, generando un ambiente que combina estilo y practicidad.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

En los últimos días, la presentadora compartió en sus redes sociales distintas imágenes que dejaron ver la renovación que realizó en un ambiente de su propiedad. Se apreció un espacio que refleja un estilo moderno y funcional, pensado para acompañar la vida cotidiana en familia. La propuesta se caracteriza por la amplitud, la luminosidad y la elección de piezas que combinan diseño contemporáneo con practicidad. Mantiene una paleta de tonos neutros que incluye blancos, beiges y grises claros.

La elección de Mica Viciconte y Fabián Cubero por estos colores se destaca por la combinación equilibrada que tiene con la madera oscura de los muebles y con el tono de los pisos. Esto permitió que se genere una base limpia que potencia la entrada de luz natural. La disposición favorece la circulación y la sensación de orden. En el sector del comedor, la pieza central es una mesa rectangular oscura o con acabado laqueado. Su diseño de líneas simples aporta sobriedad y se convierte en el punto de reunión familiar.

El living de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Alrededor de la mesa se disponen sillas tapizadas en tonos gris humo, con respaldos curvos que suman comodidad y un aire contemporáneo. La iluminación principal está a cargo de una lámpara suspendida compuesta por varios aros luminosos a diferentes alturas, que, además de cumplir su función práctica, aporta un elemento escultórico al conjunto. De esta forma, el ambiente de la pareja se destaca no solo por su mobiliario, sino por su elección de mantener la tendencia de los ambientes abiertos e integrados.

Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron con un sillón XXL que se impone en su living

La disposición simétrica del mobiliario del living de Mica Viciconte y Fabián Cubero transmite orden y amplitud, reforzando la sensación de equilibrio en el ambiente. Los pequeños arreglos florales y detalles textiles, como mantas o fundas, aportan un aire hogareño sin sobrecargar la decoración. El resultado es un espacio práctico, con materiales resistentes y un estilo moderno que prioriza la comodidad, adaptado a la dinámica de una familia con niños y a la posibilidad de recibir invitados.

El living de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El área de living se organiza en torno a un sofá en forma de L, tapizado en tonos claros. Este sillón XXL fue destacado por la pareja como una pieza especialmente cómoda, ideal para momentos de descanso y reuniones familiares. Los almohadones en variaciones de blanco, beige y gris refuerzan la estética neutra y aportan textura. Frente al sofá, mesas ratonas circulares en negro mate completan la disposición.

La paleta neutra refuerza la luminosidad y permite que los detalles decorativos destaquen sin romper la armonía general. El uso de lámparas colgantes como recurso escultórico marca tendencia en interiorismo. En este caso, la pieza suspendida sobre la mesa del comedor no solo ilumina, sino que también actúa como elemento de diseño, aportando dinamismo y sofisticación. La propuesta decorativa de Mica Viciconte y Fabián Cubero refleja varias tendencias, desde la paleta neutra hasta los muebles que priorizan la comodidad.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero

El living comedor de Mica Viciconte y Fabián Cubero es un ejemplo de cómo las tendencias en decoración pueden adaptarse a la vida diaria. Con lámparas colgantes que aportan diseño, un sillón XXL que invita al descanso y una paleta neutra que amplifica la luz, el espacio logra equilibrio entre estilo y funcionalidad. La pareja comparte así un ambiente que refleja su dinámica familiar, donde la practicidad gana protagonismo.

VDV