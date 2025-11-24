Sofía Gonet, "La Reini", celebró la noche de pastas de MasterChef Celebrity con una jugada producción de fotos

Sofía Gonet es una de las influencers que logra fusionar los viajes y su amor por la comida con la moda y las últimas tendencias. En cada ocasión, busca marcar una estética inspirada en los años 50, donde la sensualidad irrumpe con la cotidianidad de la cocina o de los lugares turísticos. Sin embargo, su participación en MasterChef Celebrity le abrieron las puertas a seguir incursionando en la tendencia fashionista de promocionar con sus platos de cada noche. Es así como se la jugó por una producción de fotos subida de tono, donde modeló lencería y dejó un claro guiño al programa.

Sofía Gonet, más conocida como "La Reini", es una de las participantes de MasterChef Celebrity más comentadas por los usuarios de las redes sociales. Sin perder su elegancia y estilo único, llega con diversos platos que la mantienen en una montaña rusa de devoluciones, donde los halagos y las críticas le llueven. Sin embargo, aprovecha cada comida que realiza para exponerla en sus redes sociales, en su manera más jugada y personal, marcando la sensualidad que la caracteriza.

En esta ocasión, celebró la noche de pastas y apostó por una polémica sesión de fotos en lencería, jugando con la sensualidad de los spaghetti. Con un conjunto total black, combinó un mini dress abierto en el pecho, de lunares blancos y azul marino. Sin embargo, también fue por un look total white, en composé con los ingredientes del plato que jugaba en todo su cuerpo, dándole una vuelta de tuerca más subida de tono, y que mantiene su estilo personal.

Sofía Gonet en MasterChef Celebrity

La participación de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity provoca risas en los usuarios de las redes sociales y fanáticos del programa. En cada plato, ella le da su toque cómico y natural, mientras busca la elegancia al momento de la entrega al exigente jurado. Es así como su vida se volvió un sube y bajas de emociones, entre halagos sorpresivos y platos menos aplaudidos.

A pesar de esto, no duda en escuchar los consejos del jurado, como Donato de Santis, y darle su guiño especial al momento de presentarlos o en sus sesiones de fotos. En esta ocasión, presentó su plato de pastas, y una jugada sesión de fotos, inspirado en una de las comidas icónicas de Italia.

Sofía Gonet, "La Reini", se volvió de las más observadas por los fanáticos de MasterChef Celebrity, gracias a su carisma y observación en la cocina. Sin embargo, también acompaña su plato a su manera, con increíbles sesiones de fotos de estéticas pasadas, y marcando la sensualidad que tanto la identifica. Es así como, para celebrar la noche de pastas, se la jugó por una producción que sorprendió a los usuarios y se viralizó en redes sociales.

