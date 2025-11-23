Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Este domingo 23 de noviembre se vistió de fiesta y emoción para Sol Pérez y Guido Mazzoni luego de que Marco, su bebé de siete meses, recibiera su bautismo. La ceremonia, organizada al aire libre y llena personalidades del ambiente, fue compartida por sus padres en redes sociales donde se pudo ver los pormenores de un momento único y lleno de ternura para la joven pareja.

Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron el bautismo de Marco

Desde que se convirtió en madre, Sol Pérez disfruta de cada instante de su pequeño hijo Marco. Todos los momentos más significativos del bebé son difundidos en su cuenta personal de Instagram donde pone en manifiesto los pormenores de su maternidad. Asimismo, junto a su esposo, Guido Mazzoni, muestran el orgullo y el amor que tienen por su familia, lo que los llevaron a ser uno de los personajes más queridos de la web.

Es así que este fin de semana XXL no pasó desapercibido para ellos ya que llevaron a cabo el bautismo del niño, en una ceremonia al aire libre y rodeados de sus seres queridos. Además, se hicieron presentes Josefina "China" Ansa, su pareja Diego Mendoza, y Eva Bargiela con Gianluca Simeone. Ambas parejas presenciaron el evento cristiano con sus respectivos hijos recién nacidos -Rafael y Faustino, respectivamente-. En una de las postales que compartió la modelo, se puede ver cómo todos ellos se acercan a Marco (que estaba a upa de su mamá) junto a sus pequeños bebitos.

Los anfitriones pensaron una mesa dulce con muffins, heladitos y galletitas decoradas con tiernas nubecitas blancas, estrellas doradas y las leyendas “Marco” y “Mi bautismo”. Además, el ambiente estuvo decorado con guirnaldas conformadas por recuadros de telas de diferentes cortes y texturas, colocando una pincelada chic y delicada al festejo infantil.

El look de Sol Pérez y de Marco para recibir su primer sacramento

Tal y como suele ocurrir en este tipo de ceremonias, tanto el nene como sus papás vistieron colores claros y neutros. Marco lució una tierna camisa celeste con rayas blancas y mangas largas, junto a un pantalón corto en tono beige. En sus piecitos llevó puestas unos zapatitos estilo alpargatas total white. Sol Pérez eligió un vestido color tiza con detalles de broderie y falda corta con volados.

Por su parte, el empresario llevó un outfit súper simple y descontracturado pero acorde para la ocasión. Al igual que su heredero, lució una bermuda de lino color beige y una camisa básica blanca mangas largas también.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que los hijos de Sol Pérez, China Ansa y Eva Bargiela asisten a un evento de estas características, siendo el bautismo de Marco la primera fiesta oficial de los pequeños Faustino y Rafael. “Felicidades Marco hermoso. Te queremos mucho”, escribió la periodista del Noticiero de la Gente (Telefe), donde postales previas aventuró que entre los niños se está forjando la misma amistad que mantienen sus madres: “Yendo al bautismo de mi amigo Marco”.

