Nico Occhiato sobre la competencia con Migue Granados: “Olga no se portó bien con nosotros, fueron desleales”

Nico Occhiato, conductor de La Voz Argentina y fundador de Luzu TV, habló sobre la competencia con Olga, el canal de streaming liderado por Migue Granados. En un móvil con LAM (América TV), el productor no dudó en exponer las tensiones que marcan la relación entre los dos gigantes de la nueva comunicación digital.

El disparador fue el torneo de paddle de canales de streaming organizado por Olga, con la conducción de Damián Betular. Participaron Gelatina, Blender, La Casa, Telefe, El Trece, Vorterix, Carajo y AZZ, pero la ausencia de Luzu TV no pasó inadvertida.

La palabra de Nico Occhiato sobre la guerra con Olga y Migue Granados

Consultado por este faltazo, Occhiato fue tajante: “No tiene nada que hacer Luzu ahí”. Sin guardarse nada, sumó: “Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad es que no hicieron cosas piolas con nosotros. No se portaron bien, fueron bastante desleales. ¿Por qué tenemos que hacer cosas en conjunto?”.

Luego explicó que no recibió una invitación formal de parte de Olga, sino que se enteró por Betular, el conductor del evento. "Me lo mencionó Betu porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo... Me dijo: 'che, sin ningún compromiso'. Tenemos la mejor con él y con Nati (Jota)".

Damián Betular fue conductor del torneo de paddle organizado por Olga.

Seguido a ello, insistió: “La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero no se hizo”. Autocrítico, el conductor reconoció que sus decisiones también están atravesadas por lo personal: “Por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío y no meter en la balanza cuestiones personales. Hago mea culpa, lo laburo y lo pienso”.

“Trato de aprender, de manejarme con los valores que me educaron y así nos va bien. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor, y por ahí esto es un error, o no…”, agregó.

Nico Occhiato y Migue Granados.

Sobre Granados, Occhiato fue cauto y prefirió no entrar en el terreno personal: “No lo conozco tan en profundidad como para decir cuáles son sus valores y no me interesa definirlo”.

De esta manera, Nicolás Occhiato dejó definiciones contundentes sobre Olga y Migue Granados en LAM, y volvió a poner en agenda la competencia más caliente del streaming argentino.

MDP