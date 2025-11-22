La palabra de Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdés, sobre Marcelo Tinelli y sus hijos

Dante Ortega no es una persona que suela meterse en problemas ajenos, ni ingresar en polémicas de ningún tipo. Sin embargo, si algo lo caracteriza es su sinceridad a la hora de hablar ya que, aunque no lo hace demasiado, no tiene problemas en revelar lo que pasa por su cabeza, por su vida y sus sentimientos. Su relación con Marcelo Tinelli no fue la excepción, ya que se encargó de dejar unas palabras que sentenciaron lo que piensa sobre el conductor que hoy en día atraviesa una crisis muy importante.

Dante Ortega sentenció su relación con Marcelo Tinelli

Para encontrar estas palabras de hijo de Guillermina Valdés sobre el padre de su hermano, hay que viajar algunos años al pasado. En 2023, Dante concedió una entrevista a Fernanda Iglesias para La Nación y habló de lo que había significado el conductor en su vida, en especial por el periodo de tiempo en el que convivió con su madre.

Dante Ortega y Palito Ortega.

Casi al comenzar, Dante Ortega marcó el terreno y el tono de sus declaraciones. "La relación con Marcelo yo siempre la sentí muy linda. Si no, no hubiéramos podido pasar tantas Navidades, tantas fiestas juntos, en familia, y tantos años", dijo, despejando cualquier tipo de dudas iniciales.

Tras eso, se centró el presente y explicó cómo se mantiene su relación con el padre de su hermano. "Siempre que me lo cruzo en el gimnasio o a alguno de los hijos los saludo y les tengo mucho respeto y mucho cariño", agregó.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli.

La palabra de Dante Ortega sobre las hijas y los hijos de Marcelo Tinelli

Quienes no salieron tan bien parados en estas declaraciones, fueron los hijos y las hijas de Marcelo Tinelli. "No nos hicimos amigos con los hijos de Marcelo porque tenemos edades muy distintas, formas de ser muy diferentes. Nunca fuimos muy allegados pero el respeto y el cariño siempre estuvieron", cerró, marcando la distancia con ellos.

Marcelo Tinelli y Juana Tinelli.

Aunque ya pasaron casi tres años de esa entrevista, lo cierto es que las declaraciones de Dante Ortega marcan cómo fue su vínculo con Marcelo Tinelli. De todas ellas, lo que más llama la atención, es la manera en la que se refirió a Micaela, Candelaria, Francisco y Juana Tinelli, de quienes prefirió mantenerse apartado.