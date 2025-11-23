Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), confirmó quiénes son los nominados a los Martín Fierro de Cine y Series 2025. La gala se llevará adelante el próximo 8 de diciembre en la Usina del Arte.

El listado y cada una de las ternas las dio a conocer el periodista en Secretos Verdaderos (América TV). Además, el conductor detalló que el evento, que busca premiar a los artistas y producciones que se destacaron en el último año, será transmitido por América TV y estará conducido por Teté Coustarot.

Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Revelación

Camila Plaate - Belén

Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren - Simón de la montaña

Anika Bootz - El mensaje

Marcela Acuña - La mujer de la fila

Lux Pascal - Miss Carbón

María Becerra - En el Barro

José “El Purre” Giménez Zapiola - Cromañón

Actor de reparto en serie

Ariel Staltari - El Eternauta

César Troncoso - El Eternauta

Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado

Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem

Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro

Marco Antonio Caponi - Menem

Benjamín Vicuña - Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Griselda Siciliani - Menem

Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor

Micaela Riera - Nieve Roja

Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea - Envidiosa

Soledad Villamil - Cromañón

Erika De Sautu Riestra - En el Barro

Andrea Pietra - El Eternauta

Actor protagonista en serie

Esteban Lamothe - Envidiosa

Guillermo Francella - El Encargado

Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real

Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones

Ricardo Darín - El Eternauta

Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez - Bellas Artes

Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - Envidiosa

Malena Pichot - Viudas Negras

Olivia Nuss - Cromañón

Valentina Zenere - En el Barro

Pilar Gamboa - Viudas Negras

Lali Espósito - El fin del amo

Tini Stoessel - Quebranto

Ana Garibaldi - En el Barro

Actor de reparto en cine

Agustín Rittano - El hombre que amaba los platos voladores

Benjamín Amadeo - Mensaje en una botella

Sebastián Wainraich - Papa x dos

Tomás Kirzner - Gala y Kiwi

Luis Ziembrowski - El Jockey

Alejandro Awada - Una muerte silenciosa

Martín Garabal- Culpa Cero

Agustín Sulliva - Virgen Rosa

Ariel Staltari - Verano Trippin

Actriz de reparto en cine

Carolina Kopelioff - Virgen Rosa

Justina Bustos - Culpa Cero

Maite Lanata - Gatillero

Soledad Villamil - Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini - Chocolate para tres

Eugenia Guerty - Papá x dos

Dalma Maradona - Homo Argentum

Lali Espósito - Verano Trippin

Actor protagonista en cine

Adrián Suar - Mazel Tov

Guillermo Francella - Homo Argentum

Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro - Simón de la montaña

Sergio Podeley - Gatillero

Luciano Cáceres - Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

Camila Peralta - Nancy

Dolores Fonzi - Belén

Luisana Lopilato - Mensaje en una botella

Mara Bestelli - El mensaje

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero

Maricel Álvarez - La llegada del hijo

Úrsula Corberó - El Jockey

Eugenia China Suárez - Linda

Serie de comedia

El Encargado (Disney)

Envidiosa (Netflix)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

Cromañón (Prime Video)

El Eternauta (Netflix)

Menem (Prime Video)

En el Barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jocker

El aroma del pasto recién cortado

Documental cine y/o plataforma

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

Dirección cine

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

Guion cine

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)

Dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

Música original cine y/o serie

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta)

Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero)

Diseño de vestuario cine y/o serie

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Patricia Conta - (El Eternauta)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Diaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)

Dirección de arte cine y/o serie