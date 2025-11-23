Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), confirmó quiénes son los nominados a los Martín Fierro de Cine y Series 2025. La gala se llevará adelante el próximo 8 de diciembre en la Usina del Arte.
El listado y cada una de las ternas las dio a conocer el periodista en Secretos Verdaderos (América TV). Además, el conductor detalló que el evento, que busca premiar a los artistas y producciones que se destacaron en el último año, será transmitido por América TV y estará conducido por Teté Coustarot.
Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados
Revelación
- Camila Plaate - Belén
- Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren - Simón de la montaña
- Anika Bootz - El mensaje
- Marcela Acuña - La mujer de la fila
- Lux Pascal - Miss Carbón
- María Becerra - En el Barro
- José “El Purre” Giménez Zapiola - Cromañón
Actor de reparto en serie
- Ariel Staltari - El Eternauta
- César Troncoso - El Eternauta
- Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado
- Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem
- Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro
- Marco Antonio Caponi - Menem
- Benjamín Vicuña - Envidiosa
Actriz de reparto en serie
- Griselda Siciliani - Menem
- Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
- Micaela Riera - Nieve Roja
- Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea - Envidiosa
- Soledad Villamil - Cromañón
- Erika De Sautu Riestra - En el Barro
- Andrea Pietra - El Eternauta
Actor protagonista en serie
- Esteban Lamothe - Envidiosa
- Guillermo Francella - El Encargado
- Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
- Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
- Ricardo Darín - El Eternauta
- Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez - Bellas Artes
- Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Actriz protagonista en serie
- Griselda Siciliani - Envidiosa
- Malena Pichot - Viudas Negras
- Olivia Nuss - Cromañón
- Valentina Zenere - En el Barro
- Pilar Gamboa - Viudas Negras
- Lali Espósito - El fin del amo
- Tini Stoessel - Quebranto
- Ana Garibaldi - En el Barro
Actor de reparto en cine
- Agustín Rittano - El hombre que amaba los platos voladores
- Benjamín Amadeo - Mensaje en una botella
- Sebastián Wainraich - Papa x dos
- Tomás Kirzner - Gala y Kiwi
- Luis Ziembrowski - El Jockey
- Alejandro Awada - Una muerte silenciosa
- Martín Garabal- Culpa Cero
- Agustín Sulliva - Virgen Rosa
- Ariel Staltari - Verano Trippin
Actriz de reparto en cine
- Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
- Justina Bustos - Culpa Cero
- Maite Lanata - Gatillero
- Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
- Eugenia Guerty - Papá x dos
- Dalma Maradona - Homo Argentum
- Lali Espósito - Verano Trippin
Actor protagonista en cine
- Adrián Suar - Mazel Tov
- Guillermo Francella - Homo Argentum
- Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
- Sergio Podeley - Gatillero
- Luciano Cáceres - Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
- Camila Peralta - Nancy
- Dolores Fonzi - Belén
- Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
- Mara Bestelli - El mensaje
- Natalia Oreiro - La mujer de la fila
- Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
- Maricel Álvarez - La llegada del hijo
- Úrsula Corberó - El Jockey
- Eugenia China Suárez - Linda
Serie de comedia
- El Encargado (Disney)
- Envidiosa (Netflix)
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Serie de drama
- Cromañón (Prime Video)
- El Eternauta (Netflix)
- Menem (Prime Video)
- En el Barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Mejor película de cine y/o plataforma
- Belén
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jocker
- El aroma del pasto recién cortado
Documental cine y/o plataforma
- Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
- Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
- Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
- Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
- Kun por Aguero - (Justin Webster)
- Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
- Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
- Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
Dirección cine
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
- Dolores Fonzi- (Belén)
- Iván Fund - (El Mensaje)
- Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
- Luis Ortega - (El Jockey)
Guion cine
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
- Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)
- Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
- Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
Guion serie
- Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
- Carolina Aguirre - (Envidiosa)
- Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
- Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
- Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
- Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)
Dirección serie
- Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
- Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
- Gabriel Medina - (Envidiosa)
- Alejandro Ciancio - (En el Barro)
- Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
Edición cine y/o serie
- Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)
- Andrés Quaranta - (Menem)
- David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
- Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
Música original cine y/o serie
- Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
- Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
- Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
- Sergei Grosny - (División Palermo 2)
- Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
- Federico Jusid - (El Eternauta)
- Maria Becerra / Xross - (En el Barro)
Dirección de fotografía cine y/o serie
- Gastón Girod - (El Eternauta)
- Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
- Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
- Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
- Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
- Timo Salminen - (El Jockey)
- Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
- Martín Sapia - (Gatillero)
Diseño de vestuario cine y/o serie
- Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
- Patricia Conta - (El Eternauta)
- Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
- Lorena Diaz - (Envidiosa)
- Pilar González - (Menem)
Dirección de arte cine y/o serie
- Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)
- Germán Naglieri - (El Jockey)
- Mariela Rípodas - (Virgen rosa)
- Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)
- Julia Freid - (En el Barro)
- Laura Martinez - (Bellas Artes 2)
