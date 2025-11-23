Así es la nueva casa de Juli Poggio: de la moderna cocina repleta de brillos al vestidor de lujo

Julieta Poggio abrió las puertas de su nueva casa en su cuenta de Instagram y permitió ver, a través de una serie de videos, cómo avanza su mudanza y la ambientación del espacio en el que empezará una etapa distinta. En las imágenes, se aprecia un departamento amplio, luminoso y decorado con una marcada impronta estética, donde conviven tonos neutros, detalles brillantes y muebles pensados al milímetro.

Juli Poggio

Así es la nueva casa de Juli Poggio con una decoración fiel a su estilo

El living, uno de los sectores protagonistas, combina practicidad con una atmósfera cálida. Un sillón esquinero de género claro ocupa buena parte del ambiente, acompañado por una alfombra peluda. En el centro, una mesa baja ovalada sostiene pequeños objetos decorativos y libros, y al fondo, las cortinas de voile dejan pasar la luz natural que entra desde el balcón. Sobre una de las paredes se destaca un mueble a medida en blanco, que integra la televisión y varias repisas de diseño, con una superficie de mármol que suma un toque sofisticado.

La nueva casa de Juli Poggio

Otro rincón que revela su estilo es la cocina, donde organizó una colección completa de vasos y copas en tonos oro y caramelo. Las estanterías, instaladas a la vista, muestran piezas de vidrio tallado y tazas tornasoladas, todas acomodadas con precisión. El conjunto aporta brillo y da cuenta del gusto de Juli por los detalles decorativos con personalidad.

La nueva casa de Juli Poggio

El espacio dedicado a los accesorios también muestra su sello. En una estantería curva, exhibe varias carteras de diseñador en una paleta que va del rosa al nude, junto a peluches decorativos y bolsos icónicos. Las texturas, que incluyen plumas, charol y estampados distintivos, dominan el conjunto y resaltan la inclinación de la actriz por mezclar estilos de manera armoniosa.

La joya de la casa, sin embargo, es su vestidor. En las imágenes se ve un cuarto completamente revestido en madera clara, con estantes, cajoneras y barras distribuidas de manera funcional. Las prendas se encuentran dobladas por color y por tipo, mientras que los zapatos ocupan una hilera baja con iluminación integrada. Las puertas vidriadas permiten que todo quede a la vista sin perder prolijidad, y crean un clima similar al de un showroom.

Con la mudanza todavía en pleno proceso, queda claro que Juli Poggio está construyendo un hogar que refleja su estética y su estilo de vida: ordenado, luminoso, moderno y con guiños glam que atraviesan cada rincón.

F.A