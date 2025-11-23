Las mejores fotos de la escapada de Pampita a Madrid: looks de gala y días de relax en un hotel boutique

Pampita compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales de su reciente viaje a Madrid y dejó en claro, una vez más, que la capital española es uno de sus destinos preferidos. “El hotel más lindo de Madrid me recibe una vez más”, escribió junto a las imágenes, tomadas en distintos rincones del exclusivo hotel, un espacio de estilo clásico y detalles contemporáneos que ya se volvió parte de su rutina viajera.

El álbum de fotos de Pampita en su escapada a Madrid

En una de las imágenes, la modelo mostró la fachada del hotel, un edificio de varios pisos con balcones franceses, molduras blancas y un gran arco de entrada coronado por un toldo azul. Frente a él, posó con un vestido negro y sandalias altas, lista para un evento. La escena resume la impronta del lugar: elegancia clásica y movimiento constante, con la calle iluminada detrás y el interior cálido que se alcanza a ver desde la entrada.

El álbum de fotos de Pampita en su escapada a Madrid

La modelo también compartió imágenes desde un salón decorado con paredes azul profundo, una gran ventana en arco que da a la calle y muebles en tonos marrones. Sentada en un sillón bajo, la mujer aparece acomodando su cartera sobre una mesa metálica, rodeada por cuadros enmarcados y una lámpara clásica. El clima es íntimo, sofisticado y bien madrileño: desde la ventana, se ve el movimiento del público al pasar.

Pampita

En otra foto se la ve posando junto a un enorme jarrón blanco y azul con motivos orientales, uno de los objetos más distintivos del hotel. Lleva un vestido negro de un solo hombro, de corte midi, acompañado por sandalias altas y una cartera rígida del mismo color. El look, sobrio y elegante, resalta contra la decoración clara del salón.

Pampita

Otra de las postales muestra uno de los patios internos del hotel: un enorme espacio blanco de estilo señorial, rodeado por galerías y ventanales altos. En el centro, una gran planta tropical y sillones con almohadones estampados crean un ambiente sereno, acompañado por mesas bajas y luz tenue.

El álbum de fotos de Pampita en su escapada a Madrid

Finalmente, la última imagen muestra un ambiente con paredes revestidas en terciopelo azul oscuro, grandes floreros con lirios rosados y una pieza escultórica de un rinoceronte en la pared. En el centro, la modelo y bailarina posó con su vestido negro frente a una chimenea decorativa, creando una foto que mezcla lujo, diseño moderno y un toque teatral.

Pampita

Con estas imágenes, Pampita dejó ver su estilo ya característico en el hospedaje que suele elegir en Madrid: interiores cuidados, rincones con personalidad y una atmósfera que combina glamour y confort. Se trató de una escapada breve, pero llena de momentos estéticos que dieron qué hablar entre sus seguidores.

F.A