Milett Figueroa, es la modelo peruana que está dando de qué hablar en esta temporada del Bailando. Desde que llegó, su presencia vibrante cautivó a Marcelo Tinelli, con quien comenzó un romance público y notorio. No obstante, en estos últimos días, la modelo no lo está pasando para nada bien, ya que está enfrentando rumores de crisis con el presentador.

Asimismo, la polémica se intensificó, cuando Pampito en Intrusos aseguró que la mediática había tenido relaciones íntimas con Marcelo Tinelli. Tras esto, en Estamos Okey, el panelista compartió la furiosa respuesta de Milett Figueroa sobre esta data.

Milett Figueroa

Y es que, ante estas afirmaciones, Milett Figueroa no tardó en responder y cuestionar a Pampito por cruzar la línea al hablar de su vida privada. En mensajes dirigidos al conductor, la peruana expresó su descontento y negó rotundamente las aseveraciones. Enojada, le pidió que se retractara y lamentó haber escuchado tales comentarios.

La furia de Milett Figueroa con Pampito

"No me parece lo que dijiste en Intrusos, en ningún momento hice un comentario similar como el que afirmaste en el que dijiste que yo tuve sexo con Marcelo. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas. Te pido que te retractes porque no es verdad. No te conozco, pero que pésimo haber escuchado eso", escribió Millet muy furiosa. Como respuesta, Pampito siguió: "Yo le puse ‘¿pero vos a qué estás jugando con Marcelo? No estás jugando a que salen y no salen. No entiendo a qué te referís".

Pampito

"Hablá con la verdad. Yo jamás me expresó así ¡Qué irresponsabilidad más grande! Te parece correcto lo que estás haciendo. No me gusta que me ensucien de esa manera y no lo voy a permitir. No sé con qué intención lo haces pero te pido respeto", exigió Millet Figueroa, mientras Pampito destacó que este tipo de mensajes de famosos enojados evita leerlos en privado para no calentarse.

AM