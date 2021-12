Superada la crisis con Mauro Icardi, su marido luego de affaire con la China Suárez, Wanda Nara vuelve de a poquito a su rutina habitual con sus negocios y la vida con sus hijos. Siempre expuesta al ojo del público en esta oportunidad mediante una foto en Instagram sus fieles seguidores detectaron un gran detalle de lo que lleva en su cartera de 90.000 mil dólares.

Alguien descubrió que dentro de la cartera la empresaria llevaba algo inimaginable, pero que la retrata como es,una mujer siempre atenta a todo: una bandejita de tergopol con sandwichitos de miga.

Mirá el insólito producto que lleva Wanda Nara en su cartera de 90 mil dólares.

La imagen se hizo viral (en el ciclo 'La Jaula de la moda' la han criticado por esto, que en realidad no tiene nada malo) pero Wanda, con 5 hijos de diferentes edades siempre tiene que salir y no olvidar ningún detalle por su a alguno de los chicos o las niñas les agarra hambre.

Wanda siempre preparada.

Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata"

Wanda Nara se animó a brindar un mano a mano con su hermana Zaira Nara. Allí, la mediática abrió su corazón y reveló que le angustia de todo lo que se dijo últimamente tras ser la protagonista de un feroz escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez.

“¿Qué es lo que más te duele o mortifica?”, le preguntó Tomás Dente y la empresaria dijo: “Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata”.

“Los que me conocen del ambiente hace muchos años saben que a mí no me importa la plata, lo único que me interesa es la felicidad de mis hijos y mis hijas”, aseveró.

Así, Wanda aseveró la decisión de la reconciliación: “Yo si sigo y apuesto a una persona es porque del otro lado tengo una persona que apuesta también a la familia como yo”.

“No obligo a nadie y creo que Mauro, que gracias a Dios tiene un contrato que colaboré para que así se firme, puede hacer lo que quiere”,sentenció.

Cerca del final, Wanda Nara fue contundente sobre el trabajo de Icardi: “Él no necesita de mí ni yo de él porque siempre demostré que trabajo. Con él es por amor a él y a mi familia”.

