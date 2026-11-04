El look de Juana Viale para el cumpleaños de Marcela Tinayre: frescura y estilo

Esta vez, Marcela Tinayre cambió su tradicional festejo de cumpleaños con temática de Halloween por un almuerzo de esencia mediterránea en su casona de Barrio Parque. La presentadora televisiva convocó para las 13:15 del sábado 31 de octubre a cincuenta invitados exclusivos, entre familiares y amigos. ¿Una de sus mayores alegrías? Poder contar con la presencia de su madre, Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand llega junto a su chofer.

Todos los detalles del festejo de Marcela Tinayre junto a su madre, Mirtha Legrand

A casi un mes de haber regresado a su hogar tras sufrir una neumopatía que obligó a que fuera internada en el Mater Dei, la diva llegó en auto y muy emocionada a la cita con un diseño de Claudio Cosano en rosa, su color preferido, y un elegantísimo foulard de Hermès. Al llegar a la casa de su hija, Mirtha elogió la exquisita decoración floral de Ramiro Arzuaga (que dispuso flores en blanco y amarillo sobre un fondo verde) y se ubicó en la única de las siete mesas emplazada en el comedor, con vista al jardín y resguardada, mientras que las restantes se ubicaron al aire libre.

A la izquierda, Nacho Viale. A la derecha, Ignacio Viale.

Martín Cabrales y Dora Sánchez.

La celebración comenzó con una recepción variada que incluyó caviar, langostinos y empanaditas, seguida de una burrata mediterránea como entrada y ñoquis de sémola como plato principal. La ubicación de las mesas se distribuyó con una consigna: que hubiese al menos un integrante de la familia en cada una. Juana Viale, canchera con un top negro, pantalones amplios con estampas en blanco y rosa y zapatillas, se sentó junto a su abuela, aunque durante el festejo los familiares se fueron turnando para compartir un rato tanto con Chiquita como con Marcela.

Juana Viale llega al cumpleaños de Marcela Tinayre.

Martín Cabrales junto a Mirtha.

Del núcleo íntimo, estuvieron presentes Nacho Viale y su novia Lucía Pedraza, quien llegó con una caja de vinos Mariflor Pinot Noir, Ambar de Benedictis -la hija de Juana-, Ignacio Viale del Carril (ex marido de la cumpleañera) y Connie Solari (sobrina nieta de Mirtha).

A la izquierda, Mirtha y el productor artístico Luciano Rosini. A la derecha, Daniel Mañas y Teté Coustarot.

A la izquierda, Teresa Calandra y Gonzalo Bergadá. A la derecha, Alejandro Veroutis.

Entre los más cercanos que participaron del festejo, se vio ingresar a Teté Coustarot con Dani Mañas, al empresario Martín Cabrales junto a su pareja, Dora Sánchez, a Teresa Calandra con Gonzalo Bergadá, al PR del Hotel Four Seasons Buenos Aires, Gabriel Oliveri, a Alejandro Veroutis, a una histórica amiga de Mirtha, Amalia Idoyaga Molina, a la pareja de abogados que integran Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallegos, a la diseñadora rosarina Andrea Garrone, dueña de la marca Melocotón, y al responsable del catering, Carlos Schuster.

El PR Gabriel Oliveri.

A la izquierda, Vero Solari, sobrina nieta de Mirtha. A la derecha, Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallegos.

Esta vez la prioridad fue celebrar y cuidar la salud de Mirtha, que feliz y conversadora como siempre, hizo su primera aparición social fuera de la familia y los infaltables de sus tés, tras haber recibido el alta médica el pasado 6 de octubre.

Mirtha llegó en auto con su chofer.

Con cantidad de regalos por abrir, Marcela Tinayre se fue a descansar con un sentimiento de felicidad muy particular y más temprano que de costumbre. Sin disfraces ni baile hasta la madrugada, pero con un divertidísimo show con canciones de ABBA interpretadas por Marisol Otero, Giannina Giunta y Romina Groppo, idea de la hija política de la homenajeada, Camila Gastaldi –hija de Marcos y hermana de Rocco–, que se ocupó de todos los detalles.

Fotos: RSFOTOS.