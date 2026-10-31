Entramos a la cocina de Marcela Tinayre: moderna, funcional y una sorpresa especial por su cumpleaños

En el día de su cumpleaños, Marcela Tinayre compartió imágenes de su cocina y deslumbró a sus seguidores con cada detalle de su decoración. La hija de Mirtha Legrand dejó ver su estética moderna y funcional y también una sorpresa muy especial que recibió en esta fecha importante.

La cocina de Marcela Tinayre: muebles blancos, detalles clásicos y una decoración sofisticada

Marcela Tinayre compartió un video desde uno de los rincones más especiales de su casa y despertó la curiosidad de sus seguidores. Se trata de su cocina, un ambiente amplio, luminoso y con una decoración que combina elegancia, practicidad y detalles clásicos. Además, la conductora mostró una sorpresa muy especial que recibió por su cumpleaños número 76.

La hija de Mirtha Legrand dejó ver este espacio a través de sus historias de Instagram. Con una estética cuidada y una paleta de colores claros como protagonistas, la cocina se destaca por su estilo moderno y funcional, sin dejar de lado ciertos elementos decorativos que le aportan personalidad.

La cocina de Marcela Tinayre

Uno de los aspectos que más llama la atención es el protagonismo del blanco. Los muebles de guardado, con puertas y cajones de líneas sencillas, aportan una sensación de orden y amplitud. A esto se suman las superficies de mármol o con efecto marmolado, que aparecen en las mesadas y otras zonas de trabajo, y suman un toque sofisticado.

La luz natural también ocupa un lugar central en la cocina de Marcela Tinayre. Las ventanas de gran tamaño permiten disfrutar de las vistas al verde exterior y hacen que la cocina se perciba todavía más luminosa. Se trata de un detalle que refuerza la conexión entre el interior de la casa y la naturaleza.

La cocina de Marcela Tinayre

En cuanto a la decoración, Marcela Tinayre apostó por una combinación de elementos funcionales y objetos con valor estético. En las estanterías abiertas se pueden ver vajilla, platos, frascos y piezas de porcelana, como también algunos objetos decorativos de estilo clásico. Los detalles en tonos azules aportan delicadeza y rompen con la uniformidad de los muebles claros.

La cocina de Marcela Tinayre

En el clip que subió a su red social, la presentadora deja ver que su heladera es otra protagonista de este sitio: la misma es blanca con bordes beige y se encuentra decorada con muchos imanes. El resultado es una cocina que combina practicidad, sofisticación y toques personales, ideal para compartir momentos en familia.

La cocina de Marcela Tinayre

La sorpresa especial que recibió Marcela Tinayre por su cumpleaños

Pero más allá de los detalles de decoración de cocina, la idea de Marcela Tinayre con este video era mostrar la sorpresa de cumpleaños que recibió: una torta rogel. El clásico postre argentino, compuesto por capas finas de masa crocante y abundante dulce de leche, llegó presentado en una caja y la cautivó por completo. "Miren lo que acabo de recibir. Miren la belleza de esta caja... Impresionante", expresó en su red social.

De esta manera, la cocina de Marcela Tinayre es moderna, funcional y tiene una combinación de estilo, calidez y funcionalidad. Un espacio pensado para disfrutar de la vida cotidiana, pero también para recibir y compartir con sus seres queridos. En un día muy especial, dejó ver este rincón y la torta rogel que llegó a su puerta para celebrar sus 76 años.