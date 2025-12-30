Momi Giardina: “Con Andy nos unió el desorden mental”

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity Argentina vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Momi Giardina quedó eliminada tras la gala de eliminación en la que compitió junto a Andy Chango. La comediante e influencer cerró así su participación en el exitoso ciclo culinario de Telefe, dejando una huella marcada por el humor y la espontaneidad.

Momi y Andy, la dupla más querible de MasterChef Celebrity

Momi Giardina se despide de MasterChef Celebrity con una mezcla de sentimientos

La eliminación se dio luego de una consigna exigente en la que ambos participantes debieron cocinar con atún rojo como ingrediente principal. Si bien Momi presentó un tartar acompañado de una mousse de palta, el jurado consideró que su plato no alcanzó el nivel esperado y anunció su salida en la definición junto a Andy.

Lejos de mostrarse amargada por su partida, Momi se tomó un momento para hablar con los medios tras dejar las cocinas del reality y dedicar palabras cálidas a quien fue su compañero de aventuras dentro del programa. Sobre su relación con Andy Chango, la humorista lo definió con una frase que resumió a la perfección la química que los unió durante toda la competencia: “Con Andy nos unió el desorden mental”.

Cocinaron, se acompañaron y se bancaron en cada gala.

Esa declaración no solo confirmó la complicidad especial entre ambos, sino que también reflejó cómo su relación se fue construyendo a partir de la risa, la improvisación y la forma única en que enfrentaron cada desafío culinario, muchas veces lejos de la rigidez propia de la competencia.

Del humor al compañerismo

Desde el inicio, Momi y Andy se destacaron por aportar un tono fresco dentro del certamen. Su dinamismo y sentido del humor le dieron a la temporada un matiz más relajado, en contraste con la intensidad con la que muchos otros participantes encararon los retos diarios.

Su vínculo fue observado tanto por sus compañeros como por el público, que pronto reconoció en ellos una dupla auténtica y espontánea. Más allá de las recetas, su complicidad fue uno de los momentos más comentados en redes sociales y entre los espectadores, quienes siguieron con entusiasmo cada uno de sus pasos en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Antes de abandonar el programa, Momi agradeció al jurado, a los productores y a sus colegas por la experiencia vivida. A pesar de que no logró avanzar más en la competencia, destacó que se va con aprendizajes, amistades y recuerdos entrañables.

Además, la influencer hizo un repaso por su paso por el reality y admitió que, si bien la cocina no fue su fuerte, disfrutó cada momento y se sintió profundamente acompañada por quienes compartieron este viaje con ella.

Aunque fue Momi quien se despidió esta vez, Andy Chango sigue en competencia y con apuestas intactas para seguir avanzando. El músico y participante demostró compromiso con las recetas y mantiene el apoyo de muchos espectadores que celebran su estilo personal en cada gala.

La frase de Momi Giardina: “Con Andy nos unió el desorden mental", quedará como uno de los momentos más comentados de esta edición y refuerza la idea de que los vínculos auténticos pueden surgir incluso en medio de la presión de un reality televisivo.

BR