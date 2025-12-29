Pampita y Zaira Nara enfrentan estilos boho chic en el verano más fashion de Punta del Este

Punta del Este volvió a convertirse en el escenario ideal para anticipar las claves fashion del verano. En uno de los primeros eventos fuertes de la temporada, que reunió a figuras como Pampita y Zaira Nara, quedó claro que el boho chic pisa fuerte una vez más, consolidándose como la estética estrella de la costa uruguaya.

Zaira Nara y Pampita en Punta del Este

Lejos de presentarse como una tendencia rígida, el boho se reafirma como un lenguaje flexible, capaz de adaptarse a distintas personalidades y momentos del día. Pampita y Zaira Nara compartieron espacio, pero eligieron caminos muy distintos para interpretar esta estética que combina espíritu libre, guiños artesanales y elegancia relajada.

Pampita, un boho chic luminoso y sin esfuerzo

Pampita apostó por una versión etérea y relajada del boho chic, ideal para una tarde que se estira hasta el atardecer frente al mar. Su elección fue un total look en blanco roto, con siluetas amplias y telas livianas que acompañan el movimiento y refuerzan una sensación de frescura natural.

Pampita en Punta del Este

La pieza clave fue un kimono estampado con motivos geométricos en tonos tierra, celestes y ocres, que aportó identidad artesanal sin sobrecargar el conjunto. El estilismo se completó con el pelo suelto y lacio y un maquillaje natural, en sintonía con una estética que prioriza la elegancia simple y el confort chic.

Zaira Nara, un boho chic terrenal

Zaira Nara, en cambio, eligió una lectura más intensa y sensual del boho chic, con una fuerte impronta fashionista. Su look se construyó a partir de una paleta de tonos tostados y óxido, muy en sintonía con las tendencias cromáticas de la temporada.

Llevó un conjunto de dos piezas con bordados artesanales en crudo, presentes tanto en la camisa cropped como en el pantalón, que aportaron textura y sofisticación. A diferencia del look de Pampita, acá la silueta tiene mayor estructura: la cintura se marca con un cinturón ancho con tachas, que suma carácter.

Zaira Nara en Punta del Este

Pampita y Zaira Nara demostraron que el boho chic puede reinventarse sin perder su esencia. Mientras una lo lleva hacia la calma, la luz y la naturalidad, la otra lo transforma en una propuesta más intensa y urbana. Dos estilos, una misma tendencia y un verano en Punta del Este.