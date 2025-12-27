Barby Franco le cumplió un sueño a un nene y su respuesta la conmovió

Luego de que Barby Franco presumiera el lujoso regalo que su pareja, Fernando Burlando, le regaló para Navidad, fue sorprendida en redes sociales por un pedido particular. Una mujer le dejó un mensaje a la influencer y, para que le llegara más rápido, les pidió a sus seguidores que la mencionen para llamar su atención. En concreto, la usuaria le solicitó si dejara que su hijo Amadeo, fanático de los autos de alta gama, pudiera conocer el Tesla Cybertruck por dentro.

En cuestión de horas, la joven apareció en la puerta de la casa del niño y sucedió lo impensado: un increíble gesto de humildad se viralizó rápidamente en redes sociales.

Barby Franco le cumplió el sueño a un nene | Instagram

Así fue el pedido que le hicieron a Barby Franco en la web

Esta Navidad estuvo cargada de momentos inolvidables para Barby Franco. De acuerdo con lo manifestado en su cuenta personal de Instagram, el padre de Sarah Burlando la sorprendió con un exclusivo auto de lujo cotizado en 300 mil dólares. “Me lo regaló Burlando para Navidad. Fue una sorpresa. Yo lo quería hace mucho y cayó con la Cyber a la puerta de casa y casi me muero”, contó la influencer sumamente emocionada ante semejante obsequio.

Como era de esperarse, recorrió las calles de su residencia probando el andar del mismo, situación que despertó el interés de sus vecinos. Entre ellos, el del pequeño Amadeo, un niño fanático de los autos de alta gama, quien logró sacarse una foto a lo lejos al estar presenciando esta edición limitada. Tras ver la expresión de su hijo, Sol Magnarelli, le escribió por privado a la modelo para pedirle un favor “de mamá a mamá”. “Quería pedirte, de mamá a mamá, si es posible que le permitas conocer el auto por dentro. Sólo eso. ¿Qué no haría una mamá por ver a su hijo feliz?”, escribió la mujer esperanzada por ver la sonrisa del nene.

Barby Franco le cumplió el sueño a un nene | Instagram

Luego de la campaña de difusión, la creadora de contenido tuvo un gran gesto de generosidad y no sólo le mostró el auto por dentro a Amadeo, sino que lo llevó a dar una vuelta como copiloto y hasta le llevó alfajores para su familia.

La reacción del niño al viajar con Barby Franco

Según el video que difundió la madre, el menor iba atento a todos los detalles del interior del habitáculo mientras que Barby Franco manejaba súper concentrada. “Si vos sos feliz, ¡yo ni te cuento! ¡¡¡¡Tu sonrisa me lo dijo todo!!!! Te amo”, escribió la joven quien no dudó en mostrar el video en el que se la ve llegando a la casa de la familia haciendo juegos de luces con el imponente vehículo.

Barby Franco le cumplió el sueño a un nene | Instagram

Como broche de oro, se sacó una foto junto al Tesla Cybertruck junto a una Barby sonriente por cumplirle el sueño al nene. Por su parte, los cibernautas enaltecieron este gesto y destacaron la actitud de la pareja del mediático abogado pidiendo que más famosos imiten este accionar.

Amadeo, no quiso que esto pase a desapercibido y le realizó una cartita de agradecimiento a Barby Franco. “Gracias por dejarme subir a la CyberTruck. Amadeo”, fue la simple frase, pero cargada de emoción que resumió este inesperado paseo en uno de los autos más codiciados del mundo. Para concluir esta travesía, la dueña de semejante regalazo exclamó: "El gran Amadeo".

NB