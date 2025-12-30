Yanina Latorre contó la verdad sobre la relación de Wanda Nara y Martín Migueles tras los rumores de infidelidad

Yanina Latorre volvió a referirse al escándalo de fin de año: las infidelidades de Martín Migueles a Wanda Nara. Esta vez, la conductora de Sálvese quien pueda (América) contó más detalles en sus redes sociales y generó fuertes repercusiones, ya que la vida amorosa de la conductora de Masterchef Celebrity se ve feliz y estable desde que blanqueó su romance con el personal trainer.

Cómo reaccionó Wanda Nara al enterarse de las infidelidades de Martín Migueles

Wanda Nara es protagonista de una nueva polémica relacionada a su vida personal. Según Claudia Ciardone, modelo y ex Gran Hermano, Martín Migueles le escribió varias veces cuando ya mantenía una relación con la conductora. En diálogo con Yanina Latorre en su ciclo Sálvese quien pueda (América), la modelo aseguró que el actual novio de la empresaria cosmética le escribió de manera insistente durante el último mes, una situación que la incomodó desde el primer momento y que la llevó a marcarle límites claros para no quedar involucrada en un conflicto mediático.

“Él me dice de tomar un café y le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cag…”, relató. Luego, Claudia Ciardone reveló que el empresario se animó a ir por más y le propuso otro tipo de encuentro: “Primero me invitó a tomar un café y después directamente me pasó la dirección de su casa”.

Wanda Nara y Martín Migueles

En este sentido, contó que lo conoció en el gimnasio de Nordelta y que estuvieron “como mucho tres meses” juntos. Además, explicó que la relación se terminó porque él salía con otras tres mujeres y ella se enteró. Ahora, Yanina Latorre sumó novedades sobre la pareja del momento, que está vacacionando en Punta del Este.

“Parece que no va a haber tanta tranquilidad”, comenzó sin filtro en sus historias. Y agregó: “Actualizo el Ciardonegate. Wanda y Migueles se hacen los que está todo bien publicamente pero es mentira. Él está cagadísimo por los chats con Ciardone”. En esta misma línea, contó que “todos le avisaron a Wanda” pero que “ella no quiso escuchar a nadie” sobre las versiones de engaño que ya circulan por su círculo íntimo.

Los posteos de Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Martín Migueles

Además, explicó que “lo mismo pasó con Payarola”, el abogado que la representaba en la Justicia y hoy se encuentra detenido por delitos de estafa. Y continuó sobre la actual pareja de Wanda Nara: “Nadie habla bien de Migueles. Todos dicen que la usa, que le quiere manejar todo y que le encanta figurar”.

Los posteos de Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Martín Migueles

En otra publicación, Yanina Latorre criticó fuertemente el accionar del personal trainer: “Ella lo tiene en su casa de Punta del Este. Lo involucró en su vida, le dio para que le maneje cosas y el atrevido tirotea minas?”. Por último, lanzó lapidaria: “Wanda salí de ahí amor. Me dicen que Migueles tiene pánico de que salgan los chats a la luz”.

De esta manera, Yanina Latorre contó la verdad sobre la relación de Wanda Nara y Martín Migueles tras los rumores de infidelidad y aseguró que la conductora de Masterchef Celebrity prefiere hacer oídos sordos y seguir adelante con su noviazgo.

Los escandalosos chats de Martín Migueles con Claudia Ciardone que ponen en jaque su relación con Wanda Nara

La relación de Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se filtraran comprometedores chats del empresario con Claudia Ciardone. La información fue revelada por Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda, donde se dieron a conocer detalles de los mensajes privados que el empresario le habría enviado a la ex Gran Hermano mientras estaba en pareja con la conductora.

El contenido de las conversaciones no tardó en generar repercusión, ya que expone un intento de acercamiento que pone en duda la solidez del vínculo con Wanda Nara. Según se contó en el programa, los mensajes datan del mes pasado, en un contexto particularmente sensible, cuando la empresaria atravesaba un momento de fuerte exposición pública por su trabajo y su vida personal.

Durante la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre leyó al aire parte de los chats que Martín Migueles le habría enviado a Claudia Ciardone a través de Instagram. “Él le escribe 3:59 PM, mientras Wanda graba MasterChef. Le pone: ‘¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte’”, detalló la panelista, remarcando el momento en el que se produjo el contacto.

Claudia Ciardone, la expareja de Martín Migueles, que sacó a la luz el accionar del novio de Wanda Nara.

Ante ese mensaje, Claudia Ciardone respondió con cautela y le marcó los riesgos de la situación: “¿Estás loco, Martín? Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque vos me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues”. Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, Migueles habría insistido, incluso enviándole la dirección de su casa y proponiendo verse para “tomar un café”.

Según se pudo conocer, Claudia Ciardone y Martín Migueles se conocían previamente, ya que habían salido durante tres meses antes de que él iniciara su relación con Wanda Nara. Ese antecedente vuelve más delicada la situación, ya que el contacto reciente no se dio entre desconocidos, sino entre personas con un vínculo anterior.

La revelación de estos chats dejó al descubierto una actitud que podría generar un fuerte desenlace en la pareja, especialmente por el contexto en el que se produjeron los mensajes. Aunque hasta el momento Wanda Nara no se ha expresado públicamente sobre el tema, la exposición de estas conversaciones vuelve a colocarla bajo el ojo del huracán mediático.