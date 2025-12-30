 Nuevo parte médico de Christian Petersen: cómo sigue su salud 

El 12 de diciembre, Christian Petersen sufrió una descompensación al momento que descendió de una actividad recreativa en el volcán Lanín, de Neuquén, y recibió atención médica de inmediato en el Hospital de Junín de los Andes. Ante un complicado cuadro, se realizó el traslado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y desde allí se informó que el chef sufría de una falla multiorgánica.

Tras más de diez días, Petersen fue trasladado a Capital Federal en un avión sanitario y actualmente se encuentra hospitalizado en el Hospital Alemán. Recientemente, la entidad emitió su segundo comunicado oficial sobre la salud del chef, con un particular detalle que llamó la atención.

29 de diciembre: cómo sigue la salud de Christian Petersen

En medio de un gran hermetismo por parte de la familia de Christian Petersen, el Hospital Alemán emitió su segundo comunicado oficial sobre la salud del reconocido cocinero. El primero fue horas más tarde de su llegada a la entidad informando el cuadro con el que fue recibido, siendo atendido por un “equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución”.

Este 29 de diciembre, el Hospital Alemán realizó su segundo comunicado sobre la salud del chef, en el que se indicó que “continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente”. Además, señalaron que en el día del lanzamiento del informe el paciente se encontraba “hemodinámicamente estable”.

Asimismo, agregaron: “En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

Además, como lo expresaron anteriormente, el Hospital Alemán de Buenos Aires indicó que preservarán el secreto médico y la intimidad del paciente y su familia, motivos por los cuales no se expresarán detalles de la evolución clínica.

De esta forma, se indicó que se tendrán más precisiones acerca del cuadro que enfrenta Christian Petersen ante los resultados de los análisis que se le realizarán en las próximas horas. En sus 18 días de internación, se había registrado una leve mejoría, sin embargo, la información al respecto se maneja con total hermetismo.

Fue para el 24 de diciembre que la familia del chef emitió un único comunicado, al tratarse de una fecha especial de celebración, en el que indicaron que se enfocaron en agradecer el apoyo que reciben como así también destacar la gran labor médica que se lleva a cabo para el chef.

Y se limitaron a hablar sobre lo sucedido en el volcán Lanín al indicar que Christian Petersen tuvo “un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".