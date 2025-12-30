Nequi Galotti inauguró la temporada de bikini y deslumbró

Nequi Galotti siempre busca la autenticidad, sin perder de vista las tendencias de la moda, y es por eso que se volvió una de las mujeres más seguidas de las redes. Con cada uno de sus posteos logra conectar con su público y cosechar miles de mensajes positivos. Esta vez, la conductora se mostró imponiendo una nueva tendencia y disfrutando del calor que hace en el país.

Bicolor y minimalista: la tendencia en bikini que eligió Nequi Galotti para su verano en la Ciudad

Tras decidir sacarse los implantes mamarios para volver a la natural, Nequi Galotti aprovechó las altas temperaturas para refrescarse en su piscina y lucir una bikini de estilo minimalista pero con un toque de color que se llevó todos los elogios en las redes sociales.

"35 grados en la ciudad. Pileta, risas, paz y Rita jugando. Con este calor, nada más lindo en mi Buenos Aires querido", escribió la modelo en su tierna publicación donde se podía ver a su mascota acercándose a ella para darle unos besos. La canción que escogió para musicalizar este momento cotidiano en su hogar fue Ivonny bonita, el exitoso tema de Karol G donde habla de una mujer empoderada, llena de sueños y con un alma libre.

En cuanto al traje de baño que lució se trató de una bikini bicolor: la parte de arriba en tono nude y la de abajo en un rosa neón. Un diseño simple pero lleno de personalidad que no pasó desapercibido en Instagram. "Bella", "Sos una obra de arte", "Qué belleza", "Divina", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió Nequi Galotti en su publicación. Asimismo, una vez más cosechó miles de "likes" en poco tiempo.

Sin dudas, su look, su increíble figura a sus 65 años y sobre todo su cara de felicidad en el video fueron la combinación perfecta para que sus seguidores queden completamente cautivados. Así, en un día de semana y en plena jornada libre, la presentadora mostró cómo disfruta de la paz de su casa en compañía de su perrita y le hace frente a la fuerte ola de calor.

Además, dejó en claro que la tendencia en trajes de baño ya no pasa por los estampados o confecciones modernas sino que se inclina hacia los diseños clásicos y atemporales, con cortes simples, colores neutros y una estética minimalista que prioriza la elegancia y la comodidad. De esta manera, Nequi Galotti inauguró la temporada de bikini al lucir una en dos tonalidades y deslumbró a todos con su publicación en su red social de Instagram.

Nequi Galotti tomó una tajante decisión y se sometió a una operación para "volver a lo natural": "Estoy acá, fuerte y luminosa"

Nequi Galotti tomó una tajante decisión y se sometió a una operación que generó preocupación en sus seguidores. En las últimas horas, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, desde la cama del sanatorio IADT. Sin embargo, lejos de lo que se imaginaban, se la veía feliz y en buen estado de salud. Fue así que contó que decidió sacarse las prótesis mamarias, después de años de llevarlas, y explicó cómo tomó esta determinación.

"Hoy solo quiero compartir algo simple y profundo: ¡salió todo bien! Estoy muy bien, feliz y en paz. Después de muchos años, decidí sacar mis prótesis mamarias. Una elección que tiene que ver con volver a lo natural, con abrazar mi autenticidad y con sentirme liviana en el cuerpo y en el alma", expresó a sus seguidores, quienes no dudaron en mandarle sus mensajes de acompañamiento. Ella no dudó en agradecerlos, y cerró con una corta reflexión: "Estoy acá, fuerte y luminosa".