Finalmente, salió al aire el momento en que Maxi López decide volver a Suiza por el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su amor con Daniela Christiansson. Lo que no se sabía hasta ahora era si su despedida era definitiva o por algunas semanas. El propio exjugador lo aclaró antes de dejar la competencia y conmoverse en llanto.

Así fue la emotiva despedida de Maxi López de MasterChef Celebrity

Maxi López logró ganarse el cariño del público y el de sus compañeros de Masterchef Celebrity. Sin embargo, una vez más, el exfutbolista debió retirarse del ciclo para acompañar a su esposa Daniela Christiansson en la recta final de su embarazo. En la noche del domingo lunes 29 de diciembre, él mismo explicó que dejaba el certamen y contó si volverá o no a retomar su lugar en la competencia.

"Se me terminó el tiempo, me están esperando allá", expresó ante la mirada atenta de los demás concursantes. Luego, aseguró que le "toca" acompañar a su pareja en Europa. No obstante, Maxi López sorprendió al revelar que su paso por el programa no finaliza ahí. "Pero... voy a volver", manifestó entusiasmado. En ese instante, los rostros de los famosos cambiaron por completo, pasando así de la tristeza a la alegría, y comenzaron a aplaudir la decisión del ex de Wanda Nara.

Maxi López

"Vuelvo después de algunas semanitas para estar de nuevo con mi familia en Masterchef Celebrity", agregó emocionado. Aunque la conductora acotó sin filtro: "Siempre y cuando tu reemplazo te cuide bien el lugar. Ojalá que sí, te queremos acá Maxi". Con tono más serio, le dedicó unas cálidas palabras a Daniela Christiansson: "Muchas gracias a Daniela y le voy a mandar un beso porque estuvo este último tiempo del embarazo bancandote y todas las mujeres sabemos el sacrificio que habrá hecho".

"Muy generosa tu mujer de haber permitido que estés acá con nosotros y de todo este tiempo que pudiste compartir con los nenes", continuó haciendo referencia a sus hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto. Antes de retirarse del estudio, el exigente jurado de Masterchef le hizo un obsequio muy especial que logró emocionarlo hasta las lágrimas.

Sin poder decir ni una palabra, se dio la vuelta y mostró que era un pequeño delantal del ciclo con el nombre de su hijo en camino: Lando. En ese instante, todos lo aplaudieron y fueron a saludarlo con emoción y tristeza ya que por un tiempo estará afuera del formato de cocina. Así, Maxi López se despidió de MasterChef Celebrity y rompió en llanto al recibir un especial regalo.

Lejos de MasterChef, Maxi López reveló su receta de vitel toné: “Para que no digan que no practico”

El paso de Maxi López por MasterChef Celebrity marcó un antes y un después en su perfil público. Su frescura, su sentido del humor y una actitud relajada frente a los desafíos culinarios lo transformaron rápidamente en uno de los participantes más queridos por la audiencia. Sin embargo, lejos de los estudios de televisión y del ritmo intenso del reality, el exfutbolista tuvo que hacer una pausa para regresar a Suiza y acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en las últimas semanas de su embarazo.

Aun así, la distancia no significó un corte con la cocina. Desde la intimidad de su hogar, Maxi López compartió un video en el que se lo ve preparando vitel toné, uno de los platos más emblemáticos de la Navidad. Con un tono distendido y fiel a su estilo espontáneo, el exjugador dejó en claro que, aunque esté lejos del programa, sigue practicando.

Maxi López comienza explicando sin vueltas: “estoy haciendo un vitel toné, un clásico de navidad”. Acto seguido, justifica la elección del plato con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “hay que practicar para cuando después vuelva el programa, no digan que uno no practica”.

“Tenemos el peceto, tengo la salsa, y tengo estas cositas verdes que no sé cómo se llaman, pero quedan lindas”, explicó. En medio de la grabación, el exfutbolista interrumpe para responder a una voz que lo llama fuera de cámara: “¿Wanda Solange? sí, estoy cocinando. No, no estoy haciendo el lunch, estoy haciendo un vitel toné”. Antes de retomar la preparación, remata con una frase simple y cotidiana: “bueno, sigo porque el tiempo no se va a perder”.