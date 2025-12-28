Sin querer, Andy Chango reveló su futuro dentro de MasterChef Celebrity

Los spoilers sobre MasterChef Celebrity están a la orden del día. Cada jornada, los programas de espectáculos y los portales de noticias se encargan de anticipar qué pasará en el show más visto de la televisión argentina. En las últimas horas, sin embargo, fue uno de sus propios participantes quien se sumó a esa tendencia, ya que Andy Chango contó cómo seguirá su participación en el ciclo.

MasterChef Celebrity se graba, aproximadamente, con dos semanas de anticipación. Eso lleva a que los spoilers sobre lo que va a suceder puedan circular habitualmente entre los programas y portales de noticias. Es así que muchas de las eliminaciones se conocen antes de que se puedan ver en la pantalla, como así también los abandonos, conflictos y renuncias.

Por lo general, los participantes intentan cuidarse al respecto. Evangelina Anderson, por ejemplo, tiene guardadas varias fotos de las grabaciones y recién las publica cuando el programa a las que corresponden se emite. Es por eso que su Instagram parece ir a la par de lo que sucede en el canal.

Sin embargo, no todos siguen esta premisa. Algunos de los concursantes suelen hablar de más. Uno de los más recordados fue el caso de Luis Ventura, que se despidió del juego horas antes de que su eliminación saliera al aire. O como sucedió en las últimas horas con Andy Chango, que, aunque intentó jugar al misterio, quizás reveló más de lo que debería.

Las palabras de Andy Chango que revelaron cómo seguirá su vida en la competencia

En una entrevista que concedió a Infobae, Andy Chango habló de su vida y de su nuevo rol en MasterChef. El músico destacó lo bien que se lleva con sus compañeros y lo mucho que disfruta cuando todos “se vuelven locos”, mientras él intenta mantener la calma y su ritmo parsimonioso.

El problema es que, mientras hacía esas declaraciones, sin querer terminó revelando su futuro dentro del programa. “No entro en esa dinámica de histeria y de velocidad. Pero ojo, que a lo mejor si siguiera en el programa entraría un poquito a ese ritmo”, comenzó diciendo.

Casi de inmediato, aclaró que no podía revelar si va a seguir o no en el concurso, pero en esa misma aclaración seguía dando a conoces más información. “Si siguiera, por ahí estaría más tenso, más serio y haría menos chistes y cocinaría más concentrado porque la competición se pondría más difícil”, aseguró.

Con estas palabras, Andy Chango dio a entender cuál será su futuro dentro de MasterChef Celebrity. Si bien no dio detalles concretos, y advirtió que no estaba spoileando nada, sus palabras revelan más de lo que parece a simple vista, dejando claro cuál será su postura en caso de avanzar en la competencia.