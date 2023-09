Mónica Gonzaga cautivó al público nacional en los años 70 y 80 con su impactante belleza y su talento. En medio de su gran momento profesional, la actriz comenzó una polémica relación con Julio Iglesias, ya que ella solamente tenía 16 años y él contaba con 33.

En la actualidad, esta pareja hubiera significado un escándalo, sin embargo, en la década del 70 llenaba tapas de revistas, porque ella era una figura argentina en ascenso y él una reconocida estrella internacional. "Hoy Julio estaría en cana, no sale nunca más. Me había ido a un concurso de belleza en Venezuela. Empezamos a hablar, fuimos a ver el espectáculo y bueno, pasó. La diferencia de edad lo viví como algo natural. Nunca me lo pregunté", reflexionó Mónica hace unos años.

Mónica Gonzaga junto a Julio Iglesias.

Esta historia de amor duró 10 años, pero nunca dejaron de ser amigos tras la misma. El año pasado, la actriz brindó una entrevista para La Nación y reveló cuando lo vio por última vez: "La última vez que lo vi fue hace como doce años, en Punta del Este, y la última vez que hablé, él estaba en Santo Domingo: fue el último teléfono que tuve. Me gustaría saber cómo está, sé que tiene complicaciones de salud".

Publicación de Mónica Gonzaga en Instagram.

Por último, Mónica Gonzaga reveló detalles de su romance con Julio Iglesias: "Con Julio estuvimos juntos diez años, desde mis 16 a mis 26 años, entre idas y vueltas. Con él conocí el mundo y con Cacho (Castaña) también viví momentos hermosos, lo mismo con Alejandro (Sessa), que además me dejó a mi hijo".

¿Qué es de la vida de Mónica Gonzaga tras su romance con Julio Iglesias?

La modelo nunca dejó de trabajar y ahora se prepara para participar en la segunda temporada de la serie de Barrabravas. Pero eso no es todo, ya que la actriz también acaba de filmar el thriller "Pensamiento Lateral" junto a la española Itziar Ituño.

Dejando de lado su vida profesional, recientemente Mónica Gonzaga volvió a los titulares al protagonizar una fuerte denuncia frente al estado de Uruguay, quien penalizó a su hijo Adriano por organizar una fiesta clandestina con más de 500 invitados.

J.C.C