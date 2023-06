Loly Antoniale fue la protagonista involuntaria en el escándalo entre su ex, Jorge Rial, y su hija Morena Rial.

La modelo hace años que está viviendo en Miami, en donde se refugió tras su polémica ruptura con el periodista, que la dejó sin oportunidades laborales, según relató Luis Ventura recientemente.

Pese a que poco se sabe de su vida allí, e incluso se habla de que estaría casada con un empresario, el nombre de Loly Antoniale salió a la luz nuevamente cuando Morena relató las supuestas infidelidades y manejos polémicos cuando era una adolescente.

En medio de esta situación, Loly se llamó a silencio, aunque fue publicando algunas cosas en sus redes sociales. "Energía luminosa", escribió una semana atrás en pleno escándalo entre Jorge y Morena.

Ahora, la modelo reapareció compartiendo una sesión de fotos en un muelle. Sosteniendo una rosa entre sus manos y mirando a cámara, Antoniale escribió de epígrafe: "Siempre con amor y fe".

Además, compartió una historias con esta publicación que acompañó con una canción de Abel Pintos que decía: "Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a respirar".

Las represalias de Jorge Rial contra Loly Antoniale tras la separación

Tras la ruptura, Loly se alejó de todo y se fue a vivir a Miami. En este tiempo, se dijo que la modelo tuvo algunas trabas por parte de Rial para permanecer en los medios, algo que recientemente fue confirmado por Marcelito de XT, un gran amigo de Antoniale.

En "Socios del Espectáculo", el hombre habló sobre el escándalo actual entre Morena y Jorge y dejó algunas revelaciones.

“Amo a More, me da mucha…La palabra no es lástima, porque no le tengo lástima a Morena, pero me da mucha bronca que esté viviendo todo esto”, dijo él.

Luego, fue consultado por el panel si Antoniale le contó sobre las represalias de Rial: “No, ella no me contaba, yo me enteraba, porque la prima de hecho laburaba con Leandro Rud y se decía eso, que no quería que ella saliera en ningún lado”, confesó.

VO