Morena Rial presa nuevamente: la foto viral detenida en la comisaría

En febrero pasado, Morena Rial fue detenida bajo la causa de robo agravado. La hija de Jorge Rial fue investigada por ser parte de una banda delictiva que cometía robos en propiedades bajo la modalidad de escruche. La joven estuvo presa durante 10 días y gracias a su equipo de abogados logró la excarcelación, lo que le permitía la espera del juicio en libertad.

No obstante, en las últimas horas este beneficio se le fue quitado. Desde el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitieron un informe en el que se indica que Morena incumplió con las normativas acordadas cuando se le otorgó la excarcelación, siendo que no asistió al juzgado, como así tampoco presentó la certificación que constata el tratamiento psicológico y psiquiátrico, que debía realizar, ni constancia laboral.

Ante este incumplimiento, Morena Rial fue detenida y trasladada a la Comisaría Séptima de San Isidro, ubicada en la calle Diego Palma al 1500, donde desde la noche del lunes se encuentra alojada. Luego de trascendida la noticia, se viralizó la imagen de la hija del periodista al momento de su aprensión.

Morena Rial detenida: la foto

“Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas. El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad. Voy a ir informando las novedades. Saludos", explicó el letrado Alejandro Cipolla, quien es amigo y fue abogado de Morena Rial, el mensaje fue compartido en las redes sociales de la joven.

Luego de esta confirmación, en redes sociales se comenzó a realizar una serie de especulaciones sobre los motivos de esta nueva detención. Fue el propio Jorge Rial quien en vivo en el streaming Carnaval. “Acaban de detener, en realidad le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. No cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia. Hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación”, indicó. Además, aseguró que se había comunicado con su hija y estaba asustada. Pero remarcó que fue ella quien tomó decisiones que la llevaron donde está.

Tras estas palabras por parte del periodista, poco tardó en viralizarse en redes sociales la foto de Morena Rial detenida nuevamente. En la imagen se la puede observar con un gesto de tristeza, con las manos hacia atrás -se presume que estaba esposada-, mientras es custodiada por personal policial. Además, en X se destacó que la detención podría haber sido sorpresiva para la joven debido al look que tenía, siendo de entrecasa, con un remerón y calzado tipo ojota.

Con esta imagen, se terminó de confirmar que la joven atraviesa un duro momento, nuevamente detenida. Por el momento, se desconoce si podrá acceder nuevamente a la excarcelación o deberá esperar el juicio detenida.