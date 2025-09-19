La grave acusación contra Silvia D’Auro por la crianza de Morena y Rocío Rial: “Las torturaba”

Recientemente Silvia D’Auro volvió a aparecer en redes sociales y con ello surgió un tema delicado del pasado de Morena y Rocío Rial. En esta oportunidad, fue Alejandro Cipolla, abogado de Morena, quien en diálogo con Puro show, lanzó durísimas acusaciones contra la mujer, asegurando que su relación con las hijas estuvo marcada por sufrimiento y malos tratos.

Morena Rial

El letrado detalló que existe una pericia clave realizada cuando Morena Rial y su hermana eran menores, donde se expuso la situación que vivían con Silvia D’Auro. Esa prueba habría sido determinante para que Jorge Rial tuviera la patria potestad de las niñas: “Hay un video incluso, no lo puedo rescatar, ese es el único problema, lo estoy buscando de juzgado en juzgado”, comentó Cipolla.

Las fuertes declaraciones de Cipolla sobre Silvia D’Auro

Según Cipolla, aquella pericia grabada fue decisiva para que la justicia le otorgara a Jorge Rial la custodia de sus hijas. “Jorge la ganó judicialmente”, explicó, desmintiendo los rumores de que el conductor simplemente había impedido el contacto con su exesposa por decisión personal.

En ese sentido, el abogado fue tajante al describir a Silvia D’Auro: “Era una mujer que las torturaba”. Incluso, el cronista del programa acotó en vivo: “La catarroja es un monstruo”, a lo que Alejandro Cipolla respondió con firmeza: “Sí, obvio, una persona que tortura a sus hijos no tiene otra definición”.

Además, el letrado insistió en que continúa buscando el material en los tribunales, aunque aclaró que se trata de un expediente sensible porque involucra a las hijas cuando eran menores de edad.

El rechazo absoluto de Morena Rial a Silvia D’Auro

Consultado sobre la posibilidad de un reencuentro entre Morena Rial y Silvia D’Auro, Alejandro Cipolla fue contundente: “Bueno, es imposible. Imposible, pero bajo ningún contexto. Morena creo que es una de las personas que más odia. Después del infierno que le hizo pasar, la talló de su vida, no existe más”.

Alejandro Cipolla y Morena Rial

La dureza de las palabras no dejó lugar a especulaciones. El abogado aseguró que, de ver una foto reciente de Silvia D'Auro, la reacción de Morena Rial sería solo una: “La miraría con asco”. Con estas declaraciones, Alejandro Cipolla no solo volvió a poner en el centro de la escena la conflictiva relación familiar, sino que también dejó claro que, al menos desde la mirada de Morena y su entorno cercano, el vínculo con D’Auro está roto de manera definitiva.