Rota en llanto, Pampita confirmó que recuperó los celulares con material de su hija, Blanca: quién se los entregó

Momentos de dolor, bronca y tensión vivió Carolina Pampita Ardohain luego de que ladrones hayan ingresado a su casa de Barrio Parque para robarle la caja fuerte donde atesoraba recuerdos de alto valor sentimental junto con dinero en efectivo y joyería de gran costo. Tras haberse difundido la noticia en los medios de comunicación, la modelo regresó al país donde habló con la prensa exclamando que solo le interesaba recuperar fotos y videos de Blanca, su hija fallecida en 2012: "Ruego a Dios que aparezcan esos teléfonos", exclamó en diálogo con los noteros.

Ante este desesperante pedido, la querida modelo tuvo respuestas: recuperó los celulares. Fue ella misma quien en diálogo con el canal de streaming La Casa confirmó que recuperó los móviles junto a la caja fuerte.

Pampita | Twitter

Pampita se quebró al recuperar los teléfonos robados

La angustia de Pampita tras la violenta entradera a su domicilio ubicado sobre la calle Juez Tedín de Barrio Parque hacía referencia no a la pérdida de los elementos de valor, sino a dos celulares que almacenaban fotografías y material audiovisual de los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, sobre todo, de Blanca, su hija fallecida en 2012.

“Todos los que hemos perdido a familiares saben lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que tanto amamos”, introdujo la modelo en la comunicación telefónica en la que confirmó que recuperó los móviles. Además, explicó que el material solo se encuentra en esos dispositivos porque hay forma de trasladarlos a otros: “En 2008 me hackearon y no hubo manera de sacarlos de ahí”.

“No soy una persona rica, yo no tengo dinero ahorrado, porque tengo una vida que tiene mucho gasto. La verdad es que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto, digamos. No sé la fantasía de la gente o qué habrán pensado”, indicó sobre el robo. Y aseguró: “Esas fotos y videos son lo único que me queda de mi hija. Solo los que hemos perdido familiares sabemos lo que es. Y bueno, confié y le pedí a Dios y dije, alguien bueno tiene que haber que sepa dónde está esto. Y mirá, fue muy rápido, fue cuestión de horas para que aparezca”.

Para poner luz sobre la fantasía que muchos espectadores pueden tener sobre su estilo de vida, confesó: “No soy una persona rica, yo no tengo dinero ahorrado, porque tengo una vida que tiene mucho gasto. La verdad es que trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto, digamos. No sé la fantasía de la gente o qué habrá pensado”.

Finalmente, Pampita contó cómo recibió la grata noticia de recuperar sus pertenencias: “Nos pusimos a llorar todos, mis hijos también. Para ellos también es re importante tener ese material. Así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría”.

Durante el transcurso del mediodía, dos personas encontraron las pertenencias de la top model en la localidad de Avellaneda y, al enterarse del desgarrador pedido, no dudaron en devolverlo a su dueña. "Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos", afirmó a Clarín uno de ellos, de nombre Gastón. Acto seguido señaló: "Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa".

De esta manera, Pampita agradeció a quienes le devolvieron estos tesoros tan preciados para ella y su familia, mientras que confesó no poder brindar más detalles acerca de la investigación, ya que se encuentra bajo “secreto de sumario”. No obstante, confirmó que su residencia cuenta con sistema de seguridad de alarmas y cámaras de monitoreo, por lo que le generó más indignación el hecho de que los malvivientes lo hayan vulnerado para perpetrar el ilícito.

Así fue el robo a la casa de Pampita

Según los datos propiciados por Mauro Szeta, los delincuentes habrían analizado los movimientos de Pampita y de su familia. Aprovechando la soledad de la propiedad debido a que los hijos adolescentes se encontraban en la casa de su padre Benjamín Vicuña y que la modelo estaba de viaje en Madrid, los malvivientes habrían cortado la energía eléctrica para evitar que se enciendan las alarmas y así bloquear, también, el circuito de monitoreo de las cámaras de seguridad. Una vez realizada esta, maniobra, ingresaron por la parte trasera y revolvieron todos los muebles en búsqueda del botín: la caja de seguridad. El atraco habría durado 6 horas sin ser alertada por ningún vecino.

Pampita | Instagram

El caso está siendo investigado por la Fiscalía 48 a cargo de Eduardo Rosende, quien mantiene todos los datos y elementos obtenidos bajo secreto de sumario para no entorpecer la investigación y así dar con el paradero de los sospechosos.

Hace instantes, el abogado Fernando Burlando, reveló que Ardohain se enteró del violento robo cuando llegó a la propiedad después de un viaje de trabajo en Europa. Al entrar a su propiedad se cruzó con "el acolchado en el que trasladaron la caja fuerte" y celebró que haya recuperado los teléfonos con las imágenes de su hija Blanca.

NB