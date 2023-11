Este viernes, la pista del Bailando 2023 se tiño de fiesta y clima juvenil cuando le tocó bailar a Coti Romero. La correntina invitó a su compañero de streaming, Cris Vanadía, y trajeron al piso un juego picante. Moria Casán fue una de las desafiadas y no dudó ni un segundo en responder la polémica pregunta que le hicieron los participantes.

Moria Casán quiso comer picante y además reveló quién le cae peor de los participantes del Bailando 2023

Moria Casán quiso comer picante y además reveló quién le cae peor de los participantes del Bailando 2023

La previa de los jóvenes se basó en un juego de preguntas picantes, consistía en responder o comer un nacho con picante. Marcelo Tinelli se reusó a mostrar su celular y dentro del estudio solo dos personas se animaron a jugarlo. Pampita y Moria Casán fueron las valientes que se sometieron el reto o picante.

Moria Casán quiso comer picante y además reveló quién le cae peor de los participantes del Bailando 2023

La modelo evitó el picante y mostró sus últimas búsquedas en Google y esto sorprendió a los presentes. Le tocó el turno a la One, pero ella duplicó la apuesta. "Respondés el participante que menos te bancás del Bailando o comés, ¿qué elegís?", le preguntó Cris Vanadía. La jurado no dudó y dijo: "Las dos cosas". Esto hizo explotar de risa a todo el estudio.

"La participante que menos me banco del Bailando es Anabel Sánchez", respondió Moria Casán. La "One" no dio detalles, pero fue filosa: "Vos me preguntás a quién me banco y yo te digo a quién me banco, me preguntás a quién no me bancó y te lo digo". "Es una cuestión de vibra", explicó a lo último.

AF.