Las mejores fotos de Juli Poggio de su look homenaje a Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda

Los Martín Fierro de la Moda demostraron, una vez más, que los looks de las celebridades hablan sobre sus deseos y futuro en la televisión argentina. Juli Poggio y su estilista, Lucas Mata, saben muy bien cómo llevar un mensaje a través de los looks y, por eso, se destaca por brindarle homenaje a diferentes divas que la acompañan a lo largo de su camino. Durante el domingo 26 de abril, en la celebración más importante fashionista, decidieron sorprender a Susana Giménez con un increíble homenaje hacia ella y lo que representa para la bailarina.

Juli Poggio y sus Julietos: homenaje a Susana Giménez / Créditos: Gentileza Lucas Mata

Total white y sus "Julietos": el look de Juli Poggio para los Martín Fierro de la Moda

Juli Poggio sorprendió a los expertos de la moda y demostró, una vez más, la importancia que el mundo fashionista tiene para ella. Durante el domingo 26 de abril, se llevaron a cabo los Martín Fierro de la Moda, uno de los eventos que destaca a las celebridades y sus mensajes a través de sus looks. Es por eso que, junto a su estilista Lucas Mata, la bailarina decidió celebrar el rol de una de las divas de la televisión y hacer un homenaje a Susana Giménez.

Juli Poggio: homenaje a Susana Giménez / Créditos: Gentileza Lucas Mata

Para la ocasión, volvió a elegir al atelier Pucheta Paz, donde diseñaron un vestido de silueta sirena de calce anatómico. El mismo contaba con una construcción asimétrica que, en el módulo superior, cubre solo uno de los laterales, mientras que en el lado opuesto emergía una taza estructurada suspendida. Sobre una base de tul nupcial en tono off white, que se destacaba por su nuevo cabello rojizo, el vestido era de tul bordado con pliegues, que construía un efecto sutilmente desgastado y etéreo. Como agregado, tenía bordados de piedras, cristales y volados de tul, aportando profundidad, textura y riqueza visual.

Juli Poggio y sus Julietos: homenaje a Susana Giménez / Créditos: Gentileza Lucas Mata

Sin embargo, ella no solo mostró su look en la alfombra roja, sino que hizo una performance digna de su nombre y con un claro homenaje a la diva de la televisión. La bailarina, ahora pelirroja, llegó acompañada de su equipo de Julietos, en honor a la idea de Susana y sus Susanos. Ambos hombres la acompañaban desde el anonimato del traje sastrero negro y una máscara de tul que le brindaba protagonismo a la bailarina e influencer.

Juli Poggio y sus Julietos: homenaje a Susana Giménez / Créditos: Gentileza Lucas Mata

El homenaje a Susana Giménez de Juli Poggio

Julieta Poggio sabe muy bien en quién quiere convertirse, al momento de comenzar su carrera por la televisión argentina. Susana Giménez es una de sus modelos a seguir, al momento de marcar su paso por la fama. Es por eso que decidió inspirarse en Susana y sus Susanos, en los años 70, al igual que en su look rojizo que enamoró a muchos en sus años.

Juli Poggio: homenaje a Susana Giménez / Créditos: Gentileza Lucas Mata

"Hicimos una reversión de Julieta con sus Julietos, aportando a que ellos sean anónimos para darle su protagonismo a la figura femenina, al feminismo. Juli está bien plantada en la narrativa de la diva en la que ella se quiere convertir", explicó a CARAS el estilista de la modelo, Lucas Mata. Así mismo, la propia Poggio acompañó su performance en las redes sociales, compartiendo unas de las portadas más icónicas de Susana, y expresando con emoción: "Te amo, diva icónica".

Juli Poggio: homenaje a Susana Giménez / Créditos: Gentileza Lucas Mata

Los Martín Fierro de la Moda volvieron a llevarse la atención y aplausos de los expertos fashionistas, al impulsar a las celebridades a mostrar sus talentos en la moda. Juli Poggio dio cátedra de homenajes e historia, al inspirarse en una de las divas de la televisión y realizar una performance digna de su nombre en la alfombra roja del evento. Ella mostró su amor por Susana Giménez y lo mucho que la idolatra, siendo una modelo a seguir para su carrera.

A.E