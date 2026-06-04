Así es la sorprendente caja de juguetes de Caro Calvagni y Nico Tagliafico: el rincón de entretenimiento

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico son uno de los matrimonios más sólidos del ambiente futbolístico de élite. Juntos construyeron una vida atravesada por rutinas compartidas, viajes, proyectos en común y la crianza de sus dos “perrihijos”, abrazando el estilo de vida pet family, una tendencia elegida por millones de millennials en todo el mundo. Tanto el futbolista como la empresaria se consideran padres orgullosos de sus dos bulldogs franceses, a quienes miman, cuidan y consienten como si fueran integrantes fundamentales de la familia. De hecho, los perros ocupan un lugar privilegiado en su hogar y cuentan con espacios especialmente pensados para su bienestar, descanso y diversión.

Así es el rincón de juegos de los “perrihijos” de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

A su vida conyugal, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico le sumaron el cuidado de dos bulldogs francés llamados Galo e India, muchas veces a la hembra, suelen llamarla cariñosamente “Pepu”, como miembros de la familia. Desde hace más de una década el joven matrimonio paterna a sus dos “perrihijos” a los cuales les proporcionan espacios diseñados para su descanso, entretenimiento y bienestar.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico con sus "perrihijos" | Instagram

En esta oportunidad, la influencer irrumpió en su cuenta personal de Instagram y, mediante sus historias de 24 horas, compartió una tierna postal de uno de sus canes en su lugar preferido: un rincón que contiene un sector lúdico lleno de muñecos de peluche de diferentes texturas, colores y tamaño. “Le encanta ir a su caja de juguetes”, escribió orgullosa mientras registraba al detalle las reacciones de su mascota mientras exploraba con su hocico en el interior del box lúdico.

En una de las tomas, se ve como ella lo alienta y le dice: “A ver, agarrá tu favorito. Agarrá uno. Tenés un montón, ¡hay que regalar!”. De inmediato, el animalito se sumerge entre la gran cantidad de peluches y toma un “periquito” de color azul cuyas alas hacían ruido metálico. Al igual que en los humanos, este tipo de juguetes ofrece estímulos sensoriales y auditivos que contribuyen a mantener activas sus capacidades cognitivas y a reforzar conductas vinculadas con la exploración y el entretenimiento.

Caja de juguetes de los "perrihijos" de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico | Instagram

Caro Calvagni mostró uno a uno los juguetes de sus perros

Mientras su “perrihijo” se entretenía con su juguete favorito, Caro Calvagni comenzó a repasar la extensa colección de peluches que tiene a su disposición. Entre risas, fue señalándolos uno por uno y recordando cuáles son sus preferidos: “Tenés el pulpo: ‘¡Este te encanta!’. Tenés el Pokémon que te regaló papá”, dijo en referencia a Nicolás Tagliafico, antes de agregar: “‘¡Este te encanta también!’. Tenés a Bulbasaur: ‘Este no te gusta tanto’. Tenés el monito: ‘¡Este te encanta también!’”.

Caja de juguetes de los "perrihijos" de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico | Instagram

Mientras el defensor de la selección argentina se encuentra ya concentrado de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la diseñadora volvió a Amsterdam para reencontrarse con sus mascotitas. “No puedo estar más feliz de haber visto de vuelta a mis perritos. Y me están preguntando cuándo voy a ir al mundial, voy a ir en unos días. Quiero estar acá en casa, volver a la rutina, entrenar y comer bien”, explicó en un breve clip poniendo en manifiesto la necesidad de reencontrarse con ellos antes de acompañar a su marido en la cita mundialista.

En esta línea, cuando sus compromisos laborales o personales los obligan a viajar, el jugador y su esposa también tienen resuelto el cuidado de sus mascotas. Carolina contó que en esas ocasiones, Galo e India permanecen en una guardería especializada para perros, donde reciben atención personalizada, espacios de recreación y todos los cuidados necesarios hasta el regreso de la pareja.

Más allá de ambientar su hogar en sintonía con las tendencias contemporáneas en diseño de interiores, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico eligieron crear espacios pensados exclusivamente para sus dos bulldogs, a quienes consideran sus “perrihijos”. De esta manera, gran parte de la dinámica familiar gira en torno a las necesidades, el bienestar y el entretenimiento de Galo e India, quienes cuentan con rincones especialmente diseñados para jugar, descansar y disfrutar de su día a día.