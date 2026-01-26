La princesa Amalia de Orange sorprendió a todos al elegir un camino diferente, antes de tomar el trono, y apuntarse en la academia militar. Esta decisión la convierte en la primera mujer de la Casa Real de los Países Bajos en recibir este tipo de instrucción, lo que generó orgullo en su familia y en sus seguidores. Sin embargo, los expertos de la realeza notaron grandes diferencias entre la heredera y la princesa Leonor de España, quien también está realizando su formación militar.

Las principales diferencias en la formación militar de las princesas Amalia de Orange y Leonor de España

Leonor de España es de las princesas más observadas y seguidas a través de su formación para volverse la próxima reina. En los últimos meses, se destacó por pasar en todas las academias de las Fuerzas Armadas para prepararse como futura jefa de Estado y Mando Supremo. Por su parte, Amalia de Orange también se volvió de las más queridas por los usuarios, sobre todo al mostrar su graduación de la licenciatura en Políticas, Psicología, Derecho y Economía, en la universidad de Ámsterdam. Sin embargo, ella también se unió en la academia militar, y muchos expertos comenzaron a notar sus diferentes formaciones.

Mientras que la princesa Leonor cuenta con un itinerario muy exigente, que le prohibe tener tiempo libre para otras actividades, el Defensity College, programa donde Amalia realiza su formación, se destaca por permitir a sus alumnos el estudio de otras áreas al mismo tiempo. En prácticas, se puede acceder a la Marina, el Ejército de Tierra, las Fuerza Aéreas o la Policía Militar, a tiempo parcial, varios días a la semana, lo que facilita compatibilizarlo con otras actividades. Esta diferencia fue la más notoria entre ambas academias, y dio de qué hablar a los expertos de la realeza.

El futuro de la princesa Amalia de Orange: formación militar y otro grado académico

En el 2025, la princesa Amalia finalizó la licenciatura en Políticas, Psicología, Derecho y Economía, en la universidad de Ámsterdam. Mientras está a la espera de conocer la nota de la tesina, se unió al Defensity Collage y se volvió la primera mujer de la Casa Real de los Países Bajos en recibir formación militar. Sin embargo, su futuro como heredera al trono y su formación académica aún no terminó, ya que continuará estudiando y empezará un grado en Derecho Holandés en la misma universidad, con el tiempo parcial que tiene.

En diferencia de la princesa Leonor de España, Amalia de Orange comenzó la academia militar, mientras que se prepara para volver a la Universidad de Ámsterdam con el tiempo libre que la primera le de. Sin embargo, la hija de Felipe VI se enfoca solamente en finalizar su paso por la Academia de Aire, tras superar la Academia de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y embarcarse en Elcano y la fragata Blas de Lezo. Con notables diferencias, los expertos en realeza siguen cómo las herederas se preparan para volverse reinas.

