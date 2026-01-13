Cami Homs mostró cómo quedó la nueva decoración de su living: amplio, luminoso y de estilo contemporáneo

Cami Homs volvió a cautivar a sus seguidores al mostrar cómo quedó la nueva decoración de su living, un espacio clave de su casa que renovó antes de la llegada de su beba, Aitana. A pocos días de convertirse nuevamente en mamá, la modelo aprovechó el regreso de sus vacaciones en Punta del Este para compartir algunos detalles de este ambiente que combina calidez, diseño y una estética relajada.

Así es el nuevo living comedor de Cami Homs

Con un breve pero importante mensaje en su cuenta de Instagram, Cami Homs dejó ver el corazón de su casa: un living–comedor amplio, luminoso y de estilo contemporáneo con fuerte impronta natural. En el posteo, donde mostró las imágenes del espacio completamente renovado, escribió: "No es un house tour pero les muestro parte de mi living con esta mesa soñada".

Cami Homs mostró la nueva decoración de su living

El gran protagonista del espacio es una mesa rectangular con tapa de mármol claro y delicadas vetas, que se apoya sobre una base de madera acanalada, aportando personalidad y sofisticación sin perder calidez.

Alrededor de la mesa se disponen sillas de madera en tonos miel, con respaldo curvo y asientos tejidos en fibras naturales, un detalle que refuerza la estética orgánica del ambiente. Sobre la mesa, una bandeja de madera con una botella térmica, un mate y un recipiente de cerámica suman un guiño cotidiano y bien argentino, mientras que un gran florero de vidrio transparente aporta ligereza visual.

Cami Homs

La iluminación también cumple un rol clave en la decoración. Dos lámparas colgantes de fibras naturales, ubicadas sobre la mesa, generan una luz cálida y envolvente que acompaña el clima relajado del living. El piso de madera oscura contrasta elegantemente con los tonos claros del mobiliario, logrando un equilibrio armónico y moderno.

Así es el living de Cami Homs

El espacio se integra de manera fluida con el resto de la casa, que mantiene una paleta neutra dominada por blancos, beige y tonos tierra. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural durante el día, mientras que los detalles decorativos —como espejos con marcos clásicos y plantas de interior— aportan textura y vida a uno de los lugares favoritos de Cami Homs y José Sosa.