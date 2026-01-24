A días de conocer a su hija, Cami Homs compartió su dulce ansiedad: "Esta niña sigue adentro de mi panza"

Cami Homs se encuentra en la dulce espera de su primera hija con José Sosa. A través de su cuenta de Instagram, la top model comparte el crecimiento de su pancita, sus viajes y festejos familiares, y cómo se prepara para recibir a su niña que se llamará Aitana.

Recta final: Cami Homs mostró lo grande que está su panza de embarazada

El embarazo de Cami Homs generó alegría en muchos de sus seguidores, quienes no dejan de destacar lo hermosa que luce con su pancita. Lejos de guardar este momento tan especial, la influencer comparte a diario cómo transita la recta final de esta etapa y deja ver lo mucho que disfruta cada instante previo a la llegada de su bebé.

En esta oportunidad, Cami Homs sorprendió al contar que se acerca el momento de conocerla, una noticia que despertó ternura y expectativa entre los usuarios que siguen su contenido en Instagram. Con humor y ansiedad, reveló que la espera aún continúa. "Sí, llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza", escribió junto dos emojis, uno de una carita riéndose a carcajadas y otro de un corazón blanco.

Cami Homs

Las tiernas fotos de Cami Homs embarazada

Junto a su mensaje, la modelo agregó tiernas imágenes que la muestran desde la comodidad de su hogar y presumiendo lo grande que está su vientre. En ellas se la puede ver parada frente a un espejo de cuerpo entero y posando con su cocina comedor total white de fondo.

Cami Homs

Cami Homs, que ya es madre de Francesca y Bautista, los pequeños que tuvo con su expareja Rodrigo de Paul, luce un look creamy súper relajado y canchero: top corto, short y una camisa abierta en color beige que dejó ver su pancita en primer plano. Su outfit refleja un estilo simple y natural, ideal para los últimos días de gestación, mientras que el ambiente se destaca por ser un espacio amplio, luminoso y minimalista, con pisos claros y detalles en madera que aportan calidez.

Sin dudas, su sesión de fotos caseras transmitió calma, bienestar y una sensación de hogar, en sintonía con el momento tan especial que está viviendo junto a su pareja José Sosa. Como suele suceder con cada publicación que realiza la joven, los comentarios y los "likes" no tardaron en llegar. "Tan hermosas", "Ayer entré a tu perfil para ver si ya había nacido, cómo se hace esperar", "La queremos conocer", "No da más de linda esa pancita", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió el posteo.

Cami Homs

Su madre, Eliana Ditrani también dejó su comentario repleto de amor para su nieta en camino. "Ella espera a sus hermanos viajeros para salir, aunque acá hay dos que están ansiosas de conocerla. Familia numerosa si las hay", escribió haciendo alusión a Francesca y Bautista, quienes se encuentran en Miami con su padre.

De esta manera, Cami Homs se mostró en la recta final de embarazo, a punto de ingresar a las 40 semanas de embarazo, y reveló su ansiedad por el nacimiento de su hija Aitana junto a unas dulces postales. "Esta niña sigue adentro de mi panza", expresó divertida y con muchas ganas de conocerla.