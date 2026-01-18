Rodrigo De Paul festejó el cumpleaños de su hija Francesca con la temática de Tini Stoessel: escenario con karaoke y decoración de Futttura

El pasado viernes 16 de enero, Francesca, la hija de Cami Homs y Rodrigo de Paul cumplió siete años y sus padres quisieron celebrarlo a lo grande. La nena, quien tuvo doble festejo ya que tiene a sus padres separados, pasó el día de su natalicio junto a su mamá. Sin embargo, este fin de semana el jugador de la Selección Argentina organizó un mega cumpleaños con la temática de su actual pareja, Tini Stoessel, para sorprender a la niña generando un gran revuelo en las redes sociales por las imágenes difundidas.

Rodrigo de Paul eligió la imagen de Tini Stoessel para sorprender a Francesca

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel son una de las parejas más consolidadas del ambiente. La cantante popular se convirtió en todo un ícono juvenil, razón por la cual el volante quiso sorprender a su hija Francesca con una decoración de Futttura, la gira que se convirtió en un éxito mundial para la artista.

Rodrigo de Paul y su hija Francesca | Instagram

Pese a que el deportista no difundió ninguna imagen alusiva al respecto, en X (ex Twitter) circuló un video con el momento más íntimo del festejo: cuando los invitados le cantaron el feliz cumpleaños a la homenajeada. De acuerdo con el clip que compartió el periodista Guillermo Barrios en su perfil, se puede ver a la hija de Rodrigo con un micrófono en mano acercándose a un hombre que sostiene cuidadosamente la torta.

Mientras los invitados cantan la canción del Feliz Cumpleaños y acompañan con palmas, se ve como este sujeto de camisa oscura abraza a Francesca y luego camina hacia el sector donde se encontraba un grupo de personas que, sorpresivamente comenzaron a abrazarlo dejando a la verdadera protagonista de la fiesta a un lado.

Rodrigo de Paul y su hija Francesca | Instagram

La decoración de Futttura en homenaje a Tini Stoessel que eligió de Rodrigo Paul

Uno de los espacios más significativos del festejo de cumpleaños de la hija de Rodrigo de Paul fue el extravagante escenario que eligió para agasajar a la pequeña. Con la temática de Futttura, el nombre de la última gira que realizó Tini Stoessel, la escenografía fue colocada a un costado de la piscina. Con una F gigante en uno de los laterales y una decoración de globos en tonos neutros cuya paleta se centró en el blanco, gris y negro, el futbolista mandó a colocar una marquesina con la frase Futttura Francesca, un gesto que generó opiniones encontradas en la web.

Frases como: “Pollerudo y pelotudo”; “Que ridículo”; “Muy siniestro”; y “Más pollerudo no se consigue”, fueron algunos de los comentarios que recibió tras utilizar la imagen de su novia para celebrar la séptima vuelta al sol de la nena. Otros, en cambio, resaltaron el gesto del hombre que se robó el protagonismo y dejó a la menor en un segundo plano. “Por qué el tipo sopla la velita? ¡¡Cuando lo más emocionante para un niño es soplar la velita en un cumpleañitos!! ¿Por qué lo saludan al tipo?”; “Quien es el del cumple, porque la nena se ve que no”; “¿Qué hace paseando con la torta?”; y “Porque lo saludan a él si la que cumple años es la nena?”, se preguntaron los usuarios.

De esta manera queda claro que Rodrigo de Paul está más enamorado que nunca de Tini Stoessel materializando su amor en la glamorosa decoración que eligió para su hija Francesca, fruto de su relación con Cami Homs. Hasta el momento, el campeón del mundo no compartió imagenes en sus redes sociales preservando la intimidad y la privacidad de su familia.

NB