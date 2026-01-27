Adiós a los espacios reducidos: así es el moderno mobiliario que tiene Cami Homs en su cocina

Cami Homs está en la recta final de la dulce espera de su segunda niña. En su cuenta de Instagram, no duda en compartir todos los últimos detalles que cierra en su casa y en su vida personal para el nacimiento de su beba. Es así como, de a poco, mostró las remodelaciones que hizo en su hogar por la llegada del verano y para antes del parto. En los últimos días, exhibió orgullosa su cocina/comedor, y los seguidores no dudaron en destacar el moderno mobiliario que eligió.

Cami Homs

El moderno mobiliario que tiene Cami Homs en su cocina

Cami Homs es una de las celebridades que opta por el minimalismo en la decoración de su hogar, que le permiten mantener la practicidad y comodidad en cada uno de los ambientes. Al tener dos niños y la tercera en la espera, busca que ellos tengan lugar para jugar sin correr peligro, pero manteniendo la pulcritud. Es así como mostró su cocina/comedor a sus seguidores, orgullosa de cómo quedó tras una remodelación de muebles. Sin embargo, muchos de sus seguidores destacaron el placard invisible que presenta.

Siguiendo con la gama de los blancos que tiene el ambiente, la modelo optó por alejarse de los espacios reducidos y armarios ostentosos que suelen usarse en las cocinas/comedores. Para poder guardar lo esencial, agregó un placard incrustado en la pared que pasa desapercibido, pero le permite tener todo lo necesario a mano. De esta manera, mantiene la practicidad del minimalismo y fue original con su moderno mobiliario nuevo.

La cocina/comedor de Cami Homs

Minimalista y bohemio: la cocina/comedor de Cami Homs

La cocina/comedor de Cami Homs se destaca por fusionar el minimalismo tendencia de la decoración de interiores, con su estilo moderno y bohemio en los looks que luce. Para eso, optó por una lámpara colgante de fibra vegetal tejida, que combina con las bandejas de materiales naturales. La mesa se llevó las miradas de todos, con un aire sofisticado y una tapa de mármol claro que aporta luminosidad, y va en composé con las sillas, también de madera.

La cocina/comedor de Cami Homs

Cami Homs intenta marcar su amor por el ambiente acogedor, natural y atemporal, marcando la modernidad y el minimalismo tendencia. Es por eso que, para mayor comodidad, optó por el placard invisible, que hace parecer pared y mantiene el estilo intacto. Sus seguidores no tardaron en destacarlo como su mobiliario favorito, gracias a su practicidad y elegancia. La modelo se prepara para la llegada de su tercera hija, Aitana, y termina de cerrar algunos de los detalles de su hogar.

A.E