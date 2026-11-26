Nahuel Pennisi brindó una reciente entrevista y recordó cómo su hijo Mateo descubrió su ceguera. El intérprete contó la anécdota familiar con humor y recordó las espontáneas reacciones de su primogénito de 7 años, fruto de su relación con Mayra Deleo.

Nahuel Pennisi contó cómo le explicó a su hijo Mateo que no puede ver

Nahuel Pennisi compartió una emotiva anécdota familiar y contó cómo fue el momento en que su hijo Mateo comenzó a comprender que su papá no podía ver. En una entrevista con Sofía Calvo para su ciclo de streaming en Hispa, el músico recordó una situación cotidiana que dio lugar a una charla muy especial con su primogénito y que terminó con una espontánea respuesta del pequeño.

Nahuel Pennisi

El artista explicó que, cuando Mateo empezó a notar su discapacidad visual, todavía no terminaba de comprenderla. Por eso, en distintas ocasiones intentaba mostrarle cosas como lo haría con cualquier otra persona. Una de esas situaciones quedó especialmente grabada en su memoria.

"Cuando Mateo empezó a darse cuenta que papá no veía pero no lo asumía, entonces a veces me decía 'papi, allá no sé qué' y en un momento me acuerdo que me dijo 'mira papi' y me quería mostrar un dibujo y yo le respondí 'matu explicame cómo es el dibujo, decime para que papá lo vea' y me puso la pantalla en los ojos", contó entre risas.

Nahuel Pennisi y su hijo Mateo

A partir de ese episodio, Nahuel Pennisi encontró la manera de explicarle su condición con palabras sencillas y cercanas. "Entonces ahí le dije que papá no ve con los ojos, ve de otra manera", agregó. La respuesta de Mateo, el niño que tuvo con su esposa Mayra Deleo, lo sorprendió y conmovió por la naturalidad con la que logró comprenderlo: "Y él me dijo 'claro papá, vos ves con las manos'".

La anécdota con su hijo que Nahuel Pennisi recuerda con mucho humor

Durante la entrevista, Nahuel Pennisi también recordó otros momentos que comparte con Mateo y cómo su hijo incorpora su discapacidad a las situaciones cotidianas, siempre desde la espontaneidad de la infancia. "Me acuerdo mucho de jugar a la pelota con Mateo y divertirnos. A veces yo perdía la pelota y me decía 'dale papá, a la izquierda' y muchas veces mi hijo es muy literal. Me dice '¿sabés por que le erraste recién a la pelota? porque sos ciego'. Y yo le digo 'buenísimo, lo importante es que vos lo sepas hijo'", relató con humor.

Lejos de sentirse incómodo ante los comentarios de su hijo de 7 años, Nahuel Pennisi aseguró que los recibe con alegría y destacó la importancia de que él pueda hablar de su discapacidad con naturalidad. En ese sentido, compartió una conversación que tuvieron sobre cómo actuaría el menor si alguna vez se cruzara con una persona ciega en la calle.

"Yo lo tomo con alegría porque la otra vez le pregunté '¿qué vas a hacer cuándo veas a una persona ciega en la calle?' y me dijo 'le voy a decir que me agarre del hombro' y eso es espectacular porque ya tenemos uno que está preparado", concluyó y logró conmover a sus seguidores.

Nahuel Pennisi y su hijo Mateo

De esta manera, Nahuel Pennisi recordó cómo su hijo Mateo descubrió su ceguera y la respuesta que le brindó el niño: "Vos ves con las manos". Con sus anécdotas, el artista dejó ver cómo construye junto a él un vínculo en el que el diálogo, el humor y la naturalidad ocupan un lugar central. Además, reveló su primogénito comienza a comprender y acompañar la realidad de su padre desde el amor y la empatía.