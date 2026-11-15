Nahuel Pennisi: “El no haber visto nunca tiene una ventaja. Claramente uno tiene que recurrir a la imaginación y a escuchar a los demás”

La figura de Nahuel Pennisi trascendió largamente las fronteras de la música folclórica para convertirse en una de las voces más queridas de la escena nacional argentina. En una charla íntima en el podcast La sillita, el artista abrió las puertas de su intimidad para reflexionar sobre su día a día, la manera en que percibe el entorno que lo rodea y los pilares fundamentales que sostienen su presente tanto arriba como abajo de los escenarios. Con la calidez que lo caracteriza, repasó anécdotas de su vida, reveló cómo construyó su propio universo sensorial sin la necesidad sin la necesidad de la vista y compartió detalles de su feliz presente familiar junto a su esposa, Mayra Deleo, y sus pequeños hijos, Mateo y Alma.

Nahuel Pennisi reveló en el podcast La sillita su relación con los colores

Nahuel Pennisi: La construcción sensorial y el mundo de los colores

Durante la entrevista, Nahuel Pennisi profundizó en cómo interpreta cuestiones tan cotidianas para la mayoría como la paleta cromática, explicando que la falta de visión no representa un impedimento, sino un punto de partida diferente para la creatividad. Lejos de dramatizar, detalló cómo asocia cada tonalidad a partir de las descripciones ajenas y de sus propias vivencias físicas cotidianas.

"¿Y vos cómo te llevás con los colores, por ejemplo?", le consultaron en el ciclo, a lo que el artista respondió con total naturalidad: "Bueno, en realidad, me llevo bien porque justamente el no haber visto tiene una ventaja. Claramente uno tiene que recurrir a la imaginación y también a escuchar lo que les parece a los demás". A partir de allí, explicó cómo compone su propia cartilla visual y las asociaciones que realiza permanentemente en su mente: "Muchas veces escuchaba el verde césped, por ejemplo. Y entonces ahí yo digo, bueno, evidentemente el pasto podría ser verde. Esto que pasa, por ejemplo, de estar descalzo y en vez de que haya una alfombra que haya pasto, es como sentir el verde en las raíces del cuerpo. Y el olor a verde, el bosque, por ejemplo".

El proceso de aprendizaje sensorial también incluye experiencias térmicas, corporales y anecdóticas muy particulares que enriquecen su manera de entender el mundo físico: "Lo mismo con el rojo, por ejemplo, el rojo siento que puede llegar a ser un color caliente, fuego. Por ejemplo, muchas veces me quemé la espalda, ¿viste?, porque no llevé protector solar y me dicen: 'Che, estás todo rojo, como un tomate'. Y entonces yo ya ahí aprendo, el tomate resulta que es rojo". Ante la consulta sobre sus preferencias personales cromáticas, el compositor confesó sin dudar: "A mí me gusta el azul. ¿Por qué? Siento que es un color sensible, esto es una sensación nomás, no me lo dijeron nunca. Y después muchas veces escucho que el cielo está celeste, azul, medio parecido, ciertamente, A mí me gusta un equipo de fútbol y uno de los colores es azul", reveló entre risas al confirmar su simpatía por Boca Juniors.

El pilar afectivo: su esposa Mayra y sus hijos Mateo y Alma

Detrás de cada acorde, de cada gira nacional y de cada canción hay un sostén humano indispensable que le permite a Nahuel Pennisi mantener los pies sobre la tierra. Su núcleo íntimo, conformado por su esposa Mayra Deleo y sus hijos Mateo y Alma, representa el verdadero motor de su día a día y el refugio donde encuentra la paz necesaria para componer y desarrollarse plenamente como persona.

Nahuel Pennisi junto a sus hijos Alma y Mateo

El conductor del podcast La sillita le contó que el naranja es su color favorito y se lo describió: "Es un color muy divertido, medio del otoño, cuando caen las hojas en la calle está todo naranja porque se secan". Al escuchar esto, el cantautor celebró entusiasmado: "Bueno, ¿ves? Eso yo no lo sabía. Por ejemplo ahora cuando sea un marzo, abril, le puedo decir a mis hijos: 'fijate si el piso no está todo naranja'". Esa complicidad cotidiana evidencia una paternidad sumamente presente.

Nahuel Pennisi: El arte como puente y la emoción de cantar para el Papa

El camino artístico de Nahuel se construyó sobre la base del esfuerzo constante, el talento indiscutido y una sensibilidad que conecta de manera directa y profunda con las emociones del público. Cada escenario pisado y cada melodía interpretada reflejan una forma genuina de entender el arte como herramienta de unión y comunicación con los demás.

Nahuel Pennisi cuando cantó para el Papa León XIV

Entre los momentos más consagratorios de su trayectoria profesional, el músico vivió experiencias únicas que trascendieron largamente las fronteras del país. En su recorrido internacional, Nahuel fue uno de los artistas que cantó para el Papa Leó XIV, un hito imborrable que unió de manera perfecta su profunda devoción personal con su arte universal. Con la guitarra siempre a mano, la compañía incondicional de su familia y una capacidad inagotable de asombro, Nahuel Pennisi continúa consolidando un camino donde la escucha atenta, la memoria afectiva y la imaginación se convierten en sus mejores aliadas para seguir componiendo la banda sonora de su vida.