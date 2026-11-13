El emotivo mensaje de Mayra Deleo, la esposa de Nahuel Pennisi, tras su show junto al papa León XIV: "Vos solito con tu guitarra"

Nahuel Pennisi fue protagonista de una semana histórica por la visita del Papa León XIV. El cantante entonó un tema ante más de un millón de personas y su presentación emocionó a todos, pero principalmente a su esposa Mayra Deleo, quien le dedicó un emotivo mensaje.

La emoción de Mayra Deleo luego de ver a Nahuel Pennisi frente al Papa León XIV

Nahuel Pennisi vivió uno de los momentos más especiales de su carrera artística y personal al cantar frente al Papa León XIV durante su visita a la Argentina. El músico fue uno de los artistas convocados para participar de la multitudinaria vigilia con jóvenes que se realizó el martes 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, acompañado por su guitarra, interpretó "Yo vengo a ofrecer mi corazón", el clásico de Fito Páez, ante la mirada del Sumo Pontífice y una multitud de personas.

En medio de la emoción que despertó su presentación, Mayra Deleo, su esposa, le dedicó una profunda y amorosa declaración mediante su red social de Instagram. La diseñadora gráfica compartió una serie de imágenes de aquella jornada tan especial y expresó el orgullo que sintió al acompañar al cantante en una experiencia que, según sus propias palabras, fue inolvidable.

Las imágenes que compartió Mayra Deleo, la esposa de Nahuel Pennisi, en su red social

"Amorcito. Siempre me emociona verte sobre el escenario a vos solito con tu guitarra. Pero lo de anoche fue único!!!", comenzó escribiendo Mayra Deleo, conmovida por la actuación de su pareja Nahuel Pennisi, quien también es padre de sus hijos Mateo y Alma. Luego, hizo especial hincapié en la dimensión que tuvo el encuentro y en la reacción de las personas que se acercaron para recibir al Santo Padre. "Verte tan cerca del Papa León XIV, sentir cómo casi dos millones de personas se quedaron en silencio, escuchando hasta el eco de tu voz… fue una de las cosas más emocionantes que viví a tu lado", agregó con profunda admiración.

La publicación también tuvo un fuerte sentido espiritual, ya que Mayra Deleo destacó la conexión con la fe que atravesó toda la experiencia. "Anoche sentí a Dios más cerquita que nunca", manifestó, dejando en claro cuánto significó para ella compartir ese instante junto al músico Nahuel Pennisi.

Nahuel Pennisi frente al Papa León XIV

Finalmente, Mayra Deleo cerró su dedicatoria con una declaración de amor y admiración que reflejó el vínculo que los une: "Te amo. Te admiro. Le agradezco al Creador por tu vida y por la bendición de caminar de tu mano. Sos inmenso. Sos paz". De esta manera, acompañó desde un lugar íntimo uno de los hitos más importantes en la trayectoria de Nahuel Pennisi y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales tras su show junto al papa León XIV en el Monumento a los Españoles.

La felicidad de Nahuel Pennisi tras cantarle al Papa León XIV

Nahuel Pennisi compartió sus sensaciones después de protagonizar un momento muy especial frente al Papa León XIV. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete publicó imágenes de su presentación y expresó la emoción que sintió al encontrarse frente al Sumo Pontífice.

"Hay momentos que las palabras no alcanzan para describir", escribió en el comienzo de su mensaje. Luego, Nahuel Pennisi agregó: "Cantar frente al Papa León XIV, con mi guitarra y el corazón lleno de emoción, fue uno de esos regalos que voy a guardar para siempre". Finalmente, cerró su publicación con unas palabras de agradecimiento atravesadas por la fe: "Gracias, Dios, por permitirme vivir algo tan inmenso".