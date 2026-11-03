Entramos al living de Nahuel Pennisi: sillón XL doble respaldo, planta protectora y mucha luz

Nahuel Pennisi encuentra en el living de su casa un punto de encuentro para la vida cotidiana. A través de distintas imágenes compartidas por Mayra Deleo, quedó al descubierto un ambiente amplio y bien conectado con el resto de la vivienda, donde algunos detalles decorativos y la distribución elegida permiten conocer más sobre el estilo sencillo que prioriza la funcionalidad y el confort para acompañar el día a día de la familia.

Nahuel Pennisi sorprendió al mostrar la decoración que eligió para su living familiar

Nahuel Pennisi tiene en el living de su casa uno de los ambientes que mejor refleja la dinámica diaria que comparte con Mayra Deleo. Las fotografías que la pareja del cantante compartió en sus redes sociales muestran un espacio abierto, conectado con otros sectores y definido por un sillón XL que ordena visualmente el lugar. La combinación de distintos elementos decorativos y la manera en que se aprovecha la iluminación permiten observar el estilo que eligieron para este sector.

Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

En distintas oportunidades, la pareja del artista publicó en su cuenta de Instagram imágenes que permitieron ver cómo decoraron uno de los ambientes principales de la residencia. A primera vista, el elemento que domina la escena es un sillón esquinero de dimensiones amplias en color marrón claro. Ubicado junto a una de las paredes principales, se convierte en el foco del ambiente y marca la forma en que se organiza todo el sector de estar.

Uno de los detalles más llamativos del living de Nahuel Pennisi es el sistema de doble respaldo del sofá que sumaron. Esta particularidad aporta distintas alturas de apoyo y refuerza la idea de un espacio pensado para disfrutar de momentos en familia. Sobre los asientos aparecen varios almohadones en tonos claros que suman volumen y aportan pequeños contrastes dentro de una paleta dominada por colores neutros. La combinación genera una imagen equilibrada con el resto de la decoración.

El living de Nahuel Pennisi

Junto al sillón se encuentra otro de los puntos destacados del ambiente, una planta de grandes hojas en una maceta blanca elevada sobre una base oscura. Su presencia introduce un toque de color dentro del ambiente y funciona como un elemento decorativo que busca sostener la conexión con el entorno que rodea la propiedad. En las publicaciones de Mayra Deleo puede verse cómo se integra naturalmente al sector de estar, aportando presencia.

Ventanales amplios y tonos neutros: Las tendencias que destacan en el living de Nahuel Pennisi

Además del mobiliario que la pareja eligió para este ambiente, la iluminación natural tiene un papel determinante en la estética del living de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo. Grandes ventanales permiten el ingreso constante de claridad durante buena parte del día, potenciando además la conexión con el entorno. Las cortinas generan una atmósfera serena que se mantiene en todo el sector.

El living de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

Otro detalle que fue destacado por los seguidores del músico fue el fuerte contraste entre el piso oscuro y las superficies más claras del mobiliario. Esta combinación generó una diferenciación marcada entre los distintos sectores y ayuda a destacar los objetos principales. En las imágenes también se observan marcos en tonos oscuros que acompañan puertas y ventanas, reforzando una línea estética simple y ordenada.

Las fotos que compartió Mayra Deleo, pareja de Nahuel Pennisi, permitieron observar además algunos detalles decorativos que acompañan la propuesta, sin robar protagonismo al sector principal. Nada parece dispuesto de manera excesiva, sino que cada elemento parece cumplir una función concreta dentro de un living diseñado para el uso diario. Esa decisión se refleja en los espacios despejados y en la circulación fluida.

Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

Nahuel Pennisi tiene en el living de la casa que comparte con Mayra Deleo uno de los espacios más representativos de la vivienda. Las imágenes que permitieron conocer este ambiente muestran una distribución dominada por un gran sofá en formato esquinero, acompañado por una planta ubicada junto al sector de descanso y una marcada entrada de luz natural. La combinación define un área amplia y organizada, donde cada detalle contribuye a la identidad de la pareja.

VDV