Así están hoy Mateo y Alma, los hijos de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo: “Gigantes maestros de la vida”

El tiempo pasa rápido y las redes sociales sirven para comprobarlo de cerca. La esposa de Nahuel Pennisi, Mayra Deleo, compartió una publicación en su cuenta de Instagram que llamó la atención de todos los seguidores de la familia. Con una imagen donde se puede ver a ella junto a los pequeños sentados al aire libre, la publicación incluyó una frase muy sentida: “Ellos Gigantes Maestros de la Vida!”. De esta manera, la pareja del músico refleja el orgullo cotidiano por la crianza de Mateo, de 7 años, y Alma, de 4, los dos hijos que consolidaron el proyecto familiar.

Nahuel Pennisi con Mateo (7) y Alma (4)

Nahuel Pennisi: Los primeros pasos de Mateo en el mundo de la música

Mateo Pennisi nació en septiembre de 2019 y desde muy pequeño demostró una conexión especial con el universo musical. El hijo mayor del matrimonio suele frecuentar los ensayos y acompaña al músico en varios de sus compromisos sobre los escenarios. En distintas oportunidades, la familia compartió fragmentos donde se advierte que el niño heredó la sensibilidad sonora de su papá.

El tierno posteo de Mayra Deleo

De hecho, uno de los detalles que más emociona a los fanáticos es ver que Mateo canta con los ojos cerrados, imitando de manera idéntica los gestos característicos del artista cuando interpreta sus canciones. Cada prueba de sonido o momento en camarines se convierte en una oportunidad para que el pequeño interactúe con los instrumentos y aprenda de cerca cómo vive un referente de la canción su día a día laboral.

Mateo Pennisi, fan de la música y el futbol

Alma, la más pequeña y su complicidad familiar

Por su parte, Alma Pennisi llegó al mundo en febrero de 2022 para completar la dinámica del hogar junto a sus padres y su hermano mayor. A pesar de su corta edad, la niña participa activamente de los momentos musicales que se arman de manera cotidiana en la casa. Su llegada aportó una nueva energía al clan familiar y tanto Mayra como Nahuel se encargan de documentar tiernos instantes de su crecimiento.

Alma Pennisi, la menor de la familia

Entre risas, juegos y canciones compartidas, Alma demuestra una personalidad alegre que cautiva a todos los seguidores que siguen de cerca la carrera del cantautor. La interacción entre hermanos también ocupa un rol central en los posteos que realiza la madre, donde se observa la buena relación que construyeron desde el nacimiento de la niña y cómo ambos disfrutan de las melodías que su padre compone.

El presente artístico de Nahuel Pennisi y su lado más íntimo

Mientras Nahuel transita un gran momento profesional y se prepara para cumplir con uno de los hitos más importantes de su carrera al ser convocado para cantarle al Papa Laón XIV, mantiene los pies sobre la tierra gracias al refugio que encuentra en su hogar. En declaraciones brindadas en el marco del streaming Antes que nadie antes, el artista abrió su corazón sobre cómo convive la fama con la paternidad cotidiana y el profundo significado que tienen sus hijos en su obra.

“Trato de disfrutar cada segundo con Mateo y con Alma porque crecen a una velocidad impresionante”, comentó el músico durante la transmisión. En ese mismo espacio, el compositor se refirió al tema especial que les compuso: “Escribirles una canción (La sonrisa) fue una necesidad del alma, una forma de agradecerles todo lo que me enseñan”. Además, agregó: “La música es mi vida, pero ellos me enseñaron otra perspectiva de las cosas; son mis verdaderos maestros en este camino”. Con una agenda cargada de proyectos y un presente familiar muy sólido, Nahuel Pennisi demuestra que el equilibrio entre los escenarios y la crianza es el motor principal de su día a día.