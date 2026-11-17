Natalia Graciano, la expareja de Matías Martín, compartió una romántica postal desde París con su nuevo novio y recibió numerosos mensajes de cariño. Entre ellos, se destacó el de una persona muy especial: su hija Mia Martin, quien celebró su relación amorosa.

Natalia Graciano volvió a apostar al amor: la foto con su novio en París

Natalia Graciano volvió a apostar al amor y sorprendió a sus seguidores con una romántica publicación desde París. La empresaria publicó una imagen junto a su nueva pareja y, aunque eligió una fotografía algo borrosa en la que el hombre aparece de perfil, dejó en claro que está atravesando un feliz presente sentimental.

El posteo de la modelo estuvo acompañado por un corazón rojo y no tardó en recibir una lluvia de mensajes cariñosos. La romántica postal los muestra muy cerca en una actitud cómplice y afectuosa. Mediante este posteo, Natalia Graciano decidió dar una primera señal de su nuevo romance. Si bien no se llega a distinguir con claridad el rostro de su acompañante, el gesto fue suficiente para confirmar que se dio una nueva oportunidad en el amor tras su separación de Matías Martin en 2023.

Natalia Graciano

Entre las primeras en reaccionar estuvieron varias figuras del mundo de la moda y el espectáculo, como Connie Ansaldi, Julieta Spina, Teresa Calandra, Dolores Strull y Lara Bernasconi, quienes le dejaron mensajes de felicitación y buenos deseos. Pero hubo un comentario que se destacó especialmente: el de su hija Mía Martin, fruto de su relación con Matías Martin. La joven, de 20 años, le dio su aprobación a este nuevo capítulo sentimental de su mamá con un sencillo pero significativo corazón rojo. Un gesto de complicidad que no pasó inadvertido y que dejó ver su acompañamiento en esta etapa de la vida de Natalia Graciano.

Aunque Natalia Graciano no hizo una presentación formal de su pareja, trascendió que el hombre de la fotografía es Daniel Mendiondo, un cirujano plástico con quien ya había tenido un vínculo sentimental durante 2024. De esta manera, todo indica que ambos decidieron reencontrarse y darse una nueva oportunidad después de aquella breve historia.

Natalia Graciano presentó a su nuevo novio desde París y su hija Mia Martin la apoyó

Natalia Graciano y Matías Martin: una separación después de 20 años juntos y dos hijos en común

La nueva etapa sentimental de Natalia Graciano llega casi tres años después del final de su relación con Matías Martin. La separación se conoció en diciembre de 2023, cuando el conductor confirmó públicamente la ruptura luego de más de dos décadas juntos y 18 años de matrimonio.

Durante su historia de amor, la pareja formó una familia y tuvo dos hijos en común: Mía y Alejo. La mayor nació en 2006 y actualmente tiene 20 años, mientras que su hermano nació en 2008. Si bien ambos mantuvieron un perfil reservado respecto de los motivos de la separación y priorizaron preservar el vínculo familiar, la noticia del nuevo amor de Natalia Graciano vuelve poner en escena su relación.

Natalia Graciano y Matías Martin: una separación después de 20 años juntos y dos hijos en común

Así, Natalia Graciano presentó a su nuevo novio desde París y su hija Mia Martin la apoyó mediante un mensaje con un emoji de corazón rojo. La expareja de Matías Martin estaría apostando a un vínculo con Daniel Mendiondo, un cirujano plástico con quien tuvo un breve romance en 2024.